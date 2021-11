Kowalczyk: musimy podtrzymać hodowlę trzody chlewnej

Musimy podtrzymać hodowlę trzody chlewnej w obecnym okresie dekoniunktury rynkowej, aby mieć możliwość zwiększenia pogłowia, gdy sytuacja na rynku się poprawi – poinformował w niedzielę wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Obecna dekoniunktura na rynku trzody chlewnej spowodowana jest niskimi cenami skupu.

"Naszym zadaniem jest podtrzymanie produkcji trzody chlewnej przez najbliższych bardzo trudnych kilka miesięcy. Wierzę, że jednak po tych kilku miesiącach bardzo trudnych nastąpi odbicie cenowe i wtedy ważne jest, abyśmy mieli możliwość powrotu z potencjałem hodowlanym" - powiedział na antenie TVP1 Kowalczyk.

Wicepremier podkreślił, że jeśli nie zrobimy nic, aby hodowlę trzody chlewnej w Polsce podtrzymać, to może się okazać, że będzie ona zagrożona. Dodał, że resort pracuje nad systemem wsparcia dla loch, aby hodowlę można było szybko odbudować, gdy poprawi się koniunktura.

"Bez materiału zarodowego to się nie uda, dlatego opracowujemy wsparcie dla loch. (...) System finansowania będzie na tyle istotny, mam nadzieję, że pozwoli na utrzymanie potencjału rozrodczego" - stwierdził Kowalczyk.

Wicepremier powiedział też, że trwający obecnie kryzys, związany z niskimi cenami skupu trzody chlewnej, pogłębia afrykański pomór świń.

Dodał, że poza wieloma działaniami pomocowymi dla rolników w związku z ASF, jak m.in. system rekompensat za utracone dochody czy podniesienie stawki za wyłączenie z produkcji trzody chlewnej, ważna jest redukcja populacji dzików.

"Będziemy, prawdopodobnie z ministrem środowiska, proponować nowelizację ustawy, która by (...) zmuszała koła łowieckie do wykonania planów, do wykonania tej redukcji (dzików - PAP). Nie chciałbym wchodzić w szczegóły tej propozycji, ale będą to środki bardzo skuteczne" - podkreślił.

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej Polpig szacuje, że blisko trzy czwarte powierzchni naszego kraju jest w strefach ASF, z czego 30 proc. żywca pochodzi ze stref z ograniczeniami.

W tym roku w Polsce zanotowano 119 ognisk tej choroby.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl