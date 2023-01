Kowalczyk: nasze propozycje pomocy rolnikom w związku z sytuacją w Ukrainie - w tym tygodniu do KE

Polskie propozycje dotyczące pomocy rolnikom w związku z sytuacją na Ukrainie będą w tym tygodniu skierowane do Komisji Europejskiej - zapowiedział we wtorek wicepremier Henryk Kowalczyk. Dodał, że nie spodziewa się zgody w tym tygodniu, ale ufa, iż KE zaakceptuje propozycje.

W poniedziałek w Brukseli podczas spotkania unijnych ministrów rolnictwa wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zadeklarował, że Polska chce włączyć całą Unię Europejską do pomocy Ukrainie, "by łagodzić skutki, jakie ponoszą rolnicy z krajów przygranicznych w związku z importem ukraińskich produktów rolno-spożywczych". "Przedstawiałem problemy ze zbytem zboża, na jakie napotykają rolnicy państw sąsiadujących z Ukrainą" - relacjonował w poniedziałek wicepremier, dodając, że w założeniu, zboże przywożone z Ukrainy miało trafiać do krajów Europy Zachodniej i do Afryki. Wyjaśnił, że część tego zostaje w krajach sąsiadujących, "stąd pewne problemy zaczęły się pojawiać wśród rolników, którzy nie mogli swojego zboża sprzedać ze względu na zapełnione magazyny".

Minister rolnictwa i rozwoju wsi pytany we wtorek w Radiu Wnet o pomoc dla rolników w związku problemami związanymi z importem z Ukrainy produktów rolno-spożywczych, głównie zboża, powiedział: "Na stole są, jak na razie, działania organizacyjne, które już czynimy, tj. eliminacja zboża tzw. technicznego, które już od października jest całkowicie wykluczone, to są m.in. dopłaty do przechowania, możliwa pomoc w eksporcie".

Kowalczyk pytany o rozwiązania, które proponował w imieniu Polski w Brukseli odpowiedział, że chodzi o "różne wersje rozwiązań, różne rodzaje pomocy". Zastrzegł, że rozwiązania o zamknięciu granicy i przywróceniu ceł "raczej nie są rozważane". "Były rozważane różne warianty, przewóz, uszczelnienie tranzytu, ale również skorzystanie ewentualnie z rezerwy kryzysowej, pomoc dla eksporterów, dla rolników" - wskazał. Zaznaczył jednocześnie, że Polska jest gotowa zaangażować w pomoc swoje pieniądze.

Jak zapowiedział, polskie propozycje skierowane do KE będą w tym tygodniu. "Natomiast zgody w tym tygodniu nie należy się spodziewać" - przyznał.

Wicepremier Kowalczyk pytany, czy może się zdarzyć, że rolnicy pozostaną bez pomocy, wskazał: "Ufam, że KE się zgodzi po wczorajszej dyskusji i deklaracjach m.in komisarza (UE ds. rolnictwa - PAP) Janusza Wojciechowskiego. Co do szczegółów - musimy poczekać".

Szef MRiRW zwrócił uwagę, że ceny zboża na rynkach światowych znacząco spadły, a zboże z Ukrainy "wpływa regionalnie na sytuację". Wymienił też "problemy z magazynami tuż przy granicy z Ukrainą".

"Jedynym problemem, który teraz jest, najpoważniejszym, to jest trochę zamrożenie eksportu. Firmy, które skupiły zboże w czasie żniw, teraz mają to zboże z zapasów żniwnych średnio 200-300 zł droższe niż jest cena na giełdach, w portach" - mówił. Według niego firmy te "nie wiedzą jak to wyeksportować, bo musiałby sobie wpisać straty". Dodał, że ten problem "trochę zamroził handel zbożem i to chcemy odmrozić".

Kowalczyk zaapelował do rolników, by patrzeć na to, co rzeczywiście ma wpływ na ceny. "Jeśli cena od giełd światowych w Polsce byłaby istotnie mniejsza, to wtedy rzeczywiście wiemy, że to jest wpływ zboża ukraińskiego, ale ona nie jest istotnie mniejsza" - stwierdził.

Wskazał, że dotąd do Polski "przyjechało ok. 3 mln ton zbóż z Ukrainy, a wyjechało 8 mln ton". "W tym bilansie wyeksportowano też 5 mln ton zbóż polskich" - podsumował.

