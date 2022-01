Kowalczyk: nowe rozporządzenie poprawi byt zwierząt w schroniskach

Schroniska, w których znajdują się bezdomne zwierzęta będą musiały dostosować warunki ich bytowania do nowego rozporządzenia określającego m.in. powierzchnię kojców czy sposób przechowywania karmy - powiedział w czwartek na konferencji prasowej wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Kowalczyk podpisał w czwartek rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, które zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004 r. o tym samym tytule.

Minister zaznaczył, że obok warunków przetrzymywania zwierząt, rozporządzenie reguluje zasoby kadrowe schronisk, m.in. wprowadza obowiązek całodobowego dyżuru personelu schroniska, jak też wymogi dotyczące kwalifikacji, tak by przynajmniej jedna osoba zatrudniona miała kierunkowe wykształcenie np. zootechnika czy weterynarza. Dodał, że nad nowym rozporządzeniem pracował także zespół pełnomocnika ministra ds. ochrony zwierząt i parlamentarny zespół przyjaciół zwierząt.

Nowe przepisy spowodują, że warunki w schroniskach będą lepsze. Jest to niewielka zmiana, ona nie mogła być bardziej kompleksowa, gdyż trzeba działać w ramach wytycznych, które są w ustawie. Niemniej jednak to, o co zabiegają organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną zwierząt, w tym rozporządzeniu się znalazło - skomentowała obecna na konferencji poseł Katarzyna Piekarska (KO), szefowa Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt.

Pełnomocnik ministra ds. ochrony zwierząt Albert Kurkowski podkreślił, że podpisane w czwartek rozporządzenie pomoże uregulować kwestię schronisk i minimalnych warunków przetrzymywania zwierząt. Dodał, że będzie ono dotyczyło schronisk gminnych jak i fundacyjnych. Nowe przepisy wejdą w życie za rok.

W komunikacie ministerstwa rolnictwa zaznaczono, że zmiana przepisów jest wynikiem kontroli prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną, jak również sygnałów napływających ze strony społecznej, które wskazują na nieprawidłowości w schroniskach dla zwierząt m.in. dotyczące utrzymywania zwierząt.

Jak poinformował resort, projekt rozporządzenia był poddany szerokim konsultacjom publicznym, m. in. został wysłany bezpośrednio do ponad 150 schronisk dla zwierząt.

Nowe rozporządzenie wprowadzi wymóg, aby nowo powstające schroniska były zlokalizowane w odległości co najmniej 150 m od budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej. Wprowadzono m.in. regulację, aby schronisko było zobowiązane do wyodrębnienia miejsca przeznaczonego do przechowywania karmy, na utrzymanie zwierząt przez co najmniej 7 dni.

Wprowadzono obowiązek zapewnienia w schronisku wybiegu dla psów, o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2, z dostępem do trawnika. Z obowiązku tego zwolnione będą schroniska przeznaczone dla maksymalnie 35 psów. Jednocześnie wprowadzono obowiązek zapewnienia każdemu psu wyjścia na wybieg lub spacer nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, przy czym tego wymagania można nie stosować m.in. do psów lękliwych i agresywnych; rozszerzono zakres obowiązkowych szczepień psów i kotów przebywających w schronisku, w tym wprowadzono obowiązek szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie co 12 miesięcy.

Według danych Inspekcji Weterynaryjnej w 2020 r. funkcjonowało 230 schronisk dla zwierząt, w których przebywało 92,4 tys. psów i 32,5 tys. kotów. W 2020 r. ze schronisk wydano 63 358 psów (68,5 proc.) oraz 21 245 kotów (65 proc.).

W 2020 r. na 630 przeprowadzonych kontroli, 108 miało wynik negatywny. Nieprawidłowości stwierdzono w 71 schroniskach dla zwierząt. Głównie dotyczyły one niewłaściwego pomieszczenia do wykonywania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych - (w 18 schroniskach); pieca do spalania zwłok lub chłodni do przetrzymywania zwłok (w 15 schroniskach); programu dezynsekcji i deratyzacji (w 7 schroniskach).

Kowalczyk zapowiedział dalsze prace nad ochroną zwierząt, dotyczyć one będą m.in. czipowania. Dodał, że stosowana ustawa może być procedowana za kilka miesięcy. "Obecnie jest czas, by schroniska dostosowały warunki do nowego rozporządzenia" - podsumował minister.

