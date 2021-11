Kowalczyk: Polscy rolnicy nie powinni obawiać się o środki unijne

Kary nałożone na Polskę za działalność kopalni Turów oraz Izby Dyscyplinarnej SN nie mają i nie będą miały wpływu na los polskiej wsi; rolnicy nie powinni się obawiać o kwestie finansowe - mówi w wywiadzie dla "Super Expressu" wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

W wywiadzie dla "SE" Henryk Kowalczyk zapewnia, że nie chce dzielić rolników na tych, którzy należą do AGROunii i tych, którzy do niej nie należą. "Nie możemy jednej grupy traktować lepiej, a innej gorzej. Chcę, żeby mocno wybrzmiało to, że zależy mi na losie wszystkich rolników" - dodaje minister rolnictwa.

Wyraża nadzieję, że działaczom AGROunii zależy na polskim rolnictwie. "Zapraszam przedstawicieli AGROunii do otwartych, szczerych rozmów na temat polskiego rolnictwa. Rozmawiałem z panem Kołodziejczakiem i jesteśmy umówieni na rozmowę" - mówi Kowalczyk.

W kontekście kar finansowych nałożonych na Polskę za działalność kopalni Turów oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, Kowalczyk podkreśla, że "rolnicy nie powinni się obawiać o kwestie finansowe". "Wspomniane kary nie mają i nie będą miały wpływu na los polskiej wsi" - dodaje.

