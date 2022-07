Kowalczyk: projekt KE o redukcji stosowania pestycydów o 50 proc. spowoduje spadek produkcji rolnej

Projekt Komisji Europejskiej wprowadzenia redukcji stosowania pestycydów o 50 proc. spowoduje spadek produkcji rolnej - stwierdził wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas czwartkowego spotkania z organizatorami protestów rolniczych w Holandii.

"W obliczu wojny w Ukrainie i obecnej sytuacji międzynarodowej przede wszystkim powinna nas charakteryzować troska o bezpieczeństwo żywnościowe Europy i świata. Mówienie w tym czasie o redukcji produkcji żywności jest po prostu nieodpowiedzialne. Kwestionuję niedawne projekty Komisji Europejskiej dotyczące szybkiego wprowadzenia redukcji stosowania pestycydów o 50 proc. To spowoduje spadek produkcji" - podał na Twitterze resort rolnictwa, cytując Kowalczyka.

Dodano, że w czwartek w resorcie odbyło się spotkanie wicepremiera Kowalczyka z organizatorami protestów rolniczych w Holandii. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa żywnościowego i przyszłości europejskiego rolnictwa.

Protesty rolników w holandii trwają od ponad miesiąca, farmerzy blokowali m.in. autostrady i centra dystrybucyjne sieci supermarketów. Holenderski rząd ogłosił 10 czerwca plan ograniczenia zrzutów azotu nawet o 70 proc. na 131 kluczowych obszarach kraju - większość z nich w pobliżu rezerwatów przyrody i obszarów chronionych - w celu osiągnięcia celów ochrony środowiska w 2030 r.

Według holenderskich mediów plan ten oznacza dla rolników spadek sprzedaży bydła o około 30 proc. Od czasu ogłoszenia propozycji przez rząd akcje protestacyjne odbywają się niemal codziennie.

KE 22 czerwca br. przedstawiła projekt rozporządzania o zrównoważonym stosowaniu pestycydów. Proponuje ograniczenie stosowania pestycydów chemicznych i związanego z nimi ryzyka o 50 proc. do 2030 r. "Są to sztandarowe wnioski ustawodawcze mające na celu realizację strategii na rzecz bioróżnorodności i strategii "od pola do stołu", które pomogą zapewnić odporność i bezpieczeństwo dostaw żywności w UE i na całym świecie" - stwierdza KE.

