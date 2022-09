Kowalczyk: przygotowujemy „szybką ścieżkę” do kupna węgla dla rolników produkujących w szklarniach

Resort rolnictwa przygotowuje rozwiązania, które mają pozwolić na szybsze kupno i dostarczanie węgla dla rolników produkujących w szklarniach – przekazał PAP wicepremier Henryk Kowalczyk.

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował PAP podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, że ministerstwo przygotowuje specjalny program zw. z węglem wykorzystywanym do produkcji przez rolników w szklarniach.

"W tej chwili chcemy umożliwić rolnikom, którzy mają szklarnie, uprawy pod osłonami zakup węgla. Nad tym pracujemy, żeby to umożliwić, bo to jest bardzo istotne. Myślimy o pewnej +szybkiej ścieżce+ dostępu do surowca" - powiedział Kowalczyk.

Dodał, że rozwiązanie miałaby zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku.

