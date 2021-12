Kowalczyk: resort rolnictwa uruchomi program pomocowy dla hodowców loch

W przyszłym roku zostanie uruchomiony program pomocowy skierowany do rolników utrzymujących lochy i produkujących prosięta - poinformował w czwartek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Wsparcie wyniesie 1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt.

Jak mówił Kowalczyk na konferencji prasowej, w obecnie trudnym okresie dla hodowców trzody chlewnej spowodowanym m.in. afrykańskim pomorem świń, ale także utrzymującą się pandemią koronawirusa, która ogranicza rynku zbytu, w całej UE notuje się trwający od kilka miesięcy spadek cen trzody chlewnej, często poniżej kosztów produkcji.

Minister poinformował, że pomoc jest odpowiedzią na sygnały od polskich producentów świń, którzy ze względu na brak opłacalności produkcji noszą się zamiarem likwidacji hodowli. Podkreślił, że głównym przesłaniem programu jest to, by rolnicy nie rezygnowali z hodowli.

"Ta pomoc, która uruchamiamy będzie wynosiła ok. 1 tys. zł do lochy, będzie ona przeliczana na urodzone w gospodarstwie prosięta, na 10 urodzonych prosiąt będzie pomoc 1 tys. zł" - zaznaczył minister. Dodał, że prosięta muszą być urodzone od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. i zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r.

Pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r.

Kowalczyk podkreślił, że wsparciem zostaną objęci wszyscy producenci loch, bez względu na formę organizacyjną. Ograniczeniem pomocy jest wielkość stada, do 500 loch, a więc jeden producent będzie mógł maksymalnie otrzymać do 500 tys. zł, niezależnie od ilości sztuk utrzymywanych w gospodarstwie.

"Szacujemy, że na tą pomoc przeznaczymy ok. 400 mln zł" - powiedział Kowalczyk.

Uczestniczący w konferencji wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk poinformował, że pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego, który należy złożyć do biura powiatowego ARiMR od 1 do 30 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie wypłacana do 30 czerwca 2022 r. Zapewnił, że będzie to prosty wniosek zawierający jedynie podstawowe informacje o producencie rolnym i jego gospodarstwie.

Jak podało ministerstwo rolnictwa we wniosku oprócz podstawowych danych, takich jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc, numer identyfikacyjny, trzeba będzie dołączyć oświadczenie producenta o zgłoszeniu urodzonych świń w okresie od 15 listopada 2021 do 31 marca 2022 r oraz oświadczenie o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Według wiceministra pomocą objętych zostanie ok. 44 tys. rolników utrzymujących lochy, z których przeważająca większość to mali producenci.

Rolnicy utrzymujący do 50 loch stanowią 77 proc. wszystkich producentów loch (33,5 tys.)

