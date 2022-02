Kowalczyk: rolnicy zobaczyli, że Wspólna Polityka Rolna nie jest taka straszna

Rolnicy zobaczyli, że Krajowy Plan Strategiczny i Wspólna Polityka Rolna nie jest taka straszna, jak ją niektórzy przedstawiają - powiedział w czwartek wicepremier Henryk Kowalczyk po posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa. Jego zdaniem, polski plan strategiczny zapewni rolnikom godziwe warunki życia.

Sejmowa komisja zajęła się w czwartek informacją na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W początkowej fazie posiedzenia uczestniczył premier Morawiecki. Zapowiedział, że chce wprowadzić możliwość dopłat do zakupu nawozów, zaapelował do Komisji Europejskiej, by jak najszybciej udzieliła na to zgody polskiemu rządowi.

Po zakończeniu komisji wicepremier Kowalczyk powiedział, że podczas posiedzenia rozwiano wiele wątpliwości i mitów dotyczących polityki rolnej. "Myślę, że rolnicy zobaczyli, że plan strategiczny i wspólna polityka rolna nie jest taka straszna, jak niektórzy ją przedstawiają i jesteśmy w stanie ją zrealizować" - mówił Kowalczyk.

Dodał, że dyskusja o szczegółach będzie trwała. "Będziemy z panem komisarzem (Januszem Wojciechowskim - PAP) konkretyzować zapis w czasie negocjacji. Mam nadzieję, że Polska, która jako jedna z pierwszych złożyła plan strategicznych, również jako jedna z pierwszych ten plan będzie miała zatwierdzony" - zaznaczył.

Według Kowalczyka, polski plan strategiczny zapewni "godziwe warunki życia rolników, godziwą dochodowość, ale też z poszanowaniem środowiska i klimatu, ze stabilną przyszłością dla polskiego rolnictwa".

Kowalczyk był pytany o Krajowy Plan Odbudowy. "Polska nie rezygnuje z KPO. Oczywiście czekamy na decyzje ostatecznie, bo nie ma żadnych podstaw do blokowania KPO. Nie wyobrażam sobie rezygnacji dlatego, że te środki po prostu nam się należą i nie ma żadnych podstaw do ich blokowania" - dodał.

Podczas konferencji prasowej głos zabrał też europejski komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, który wyraził zadowolenie z dyskusji na posiedzeniu komisji. "Cieszę się z tej dyskusji, wiele sobie wyjaśniliśmy. Są kwestie, w dalszym ciągu wymagające poprawy w planie strategicznym. Potrzeba więcej w tym planie strategicznym zaangażowania w rozwój dobrostanu zwierząt, gospodarstwa ekologiczne" - dodał.

Wojciechowski poinformował, że Komisja Europejska przygotowuje komunikat dotyczący kwestii nawozów, który "odniesie się do polskich propozycji i określi co państwa członkowskie mogą zrobić, żeby pomóc rolnikom i producentom nawozów w tej bardzo ciężkiej sytuacji". Jak zapowiedział, komunikat w tej sprawie ma się ukazać 2 marca.

Senator PiS Jerzy Chróścikowski, przewodniczący solidarności rolników indywidualnych, zwrócił uwagę, że premier Morawiecki zadeklarował w czwartek uruchomienie środków krajowych na wsparcie rolnictwa. "To jest bardzo istotne. Rolników to cieszy i my jako rolnicy zwracaliśmy uwagę na wszystkie problemy w planie strategicznym. Cieszy nas to, że nie zamknięty jest krajowym planie strategicznym i możemy wnosić uwagi" - powiedział.

