Kowalczyk: rząd prowadzi aktywną politykę wobec rolników

Aktywna polityka rządu wobec rolnictwa jest widoczna; widoczna troska o polskie rolnictwo, emerytów i seniorów. Rolnicy otrzymują pomoc m.in. w formie dopłat do nawozów czy do ubezpieczeń rolnych - powiedział we wtorek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Czasy dla rolnictwa są trudne, wzrost cen gazu spowodował ogromny wzrost cen zbóż i innej żywności, stąd rząd z wielką determinacją podjął wyzwanie wyrównania kosztów m.in. w formie dopłat do nawozów - mówił wicepremier Kowalczyk na wtorkowej konferencji prasowej w Świerczach koło Pułtuska.

Na ten cel zostały przeznaczone z budżetu prawie 4 mld zł. Jest to kwota, która dla każdego rolnika jest kwotą połowy płatności bezpośrednich, tj. 500 zł do hektara. "Jest to ogromna pomoc, to nie znaczy jednak, że nie wzrastają inne koszty związane z wojną w Ukrainie" - zaznaczył Kowalczyk.

Wicepremier podkreślił, że polski rząd bardzo aktywnie stara się łagodzić skutki tej inflacji, obniżając podatek VAT i akcyzę czy rekompensując inne koszty.

Rolnicy to nie tylko ci, którzy są aktywnymi rolnikami, ale także ci, którzy oczekują na emerytury - zaznaczył szef MRiRW. Przypomniał, że kilka tygodni temu rząd przyjął ustawę o rolniczych emeryturach, która pozwoli rolnikom przejść na emeryturę bez konieczności przekazania gospodarstwa. To realizacja "sprawiedliwości dziejowej" - podkreślił Kowalczyk. Dodał, że od 1 lipca rolnicy seniorzy będą mogli przechodzić na emeryturę i jeśli chcą pracować dalej w gospodarstwie.

Minister zaznaczył, że obecnie trwają prace nad porządkowaniem reformy emerytalnej dla rolnictwa, tj. tych emerytur, które nabywają osoby pracujące w rolnictwie, ale też poza rolnictwem, mają płacone różne składki do ZUS i do KRUS. "Wykonujemy te prace (z resortem pracy), by te +zbiegi emerytalne+ od 1 stycznia dobrze funkcjonowały" - powiedział Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że już dzisiaj są symptomy bardzo znaczącej suszy. PO to, by pomóc rolnikom w ubezpieczeniu upraw, wprowadzona został system ubezpieczeń rolnych z ogromnymi dotacjami - 65 proc, składki płaci budżet, a rolnik tylko 35 proc. "Są oferty ubezpieczeń od suszy, zachęcam rolników ubezpieczenia upraw" - powiedział.

Kowalczyk zapewnił, że dla wszystkich rolników będzie i 13, i 14 emerytura. "Jest ona uzależniona od wielkości dochodów, ale emeryci-rolnicy wszyscy otrzymają 14 emeryturę" - zapewnił. Podkreślił, że "czasy są trudne , ale aktywność polskiego rządu pozwala bezpieczne te trudne czasy przejść"

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl