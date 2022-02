Kowalczyk: składka zdrowotna nie zmniejsza emerytury rolnika

Dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku każdy rolnik-emeryt zyskuje na regulacjach zawartych w Polskim Ładzie mimo konieczności odliczenia składki zdrowotnej od emerytury - poinformował w czwartek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Kowalczyk odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania Zbigniewa Ziejewskiego (KP) w sprawie zmniejszenia emerytury rolników z powodu konieczności odpisu 9 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne.

"Teza zawarta w pytaniu jest absolutnym kłamstwem, gdyż rząd nie obciążył emerytury rolników dodatkową 9-proc. składką zdrowotną. Do tej pory również składka zdrowotna wynosiła 9 proc." - stwierdził szef MRiRW. Jak mówił, jedyna różnica jest taka, że do tej pory 7,75 proc. składki było płacone w podatku, a 1,25 proc. bezpośrednio obciążało emeryta.

Jak zaznaczył minister, jednocześnie trzeba zauważyć, że kwota wolna od podatku do tej pory wynosiła 3888 zł, a teraz to 30 tys. rocznie. Dla świadczenie emeryta w 2021 r. w wysokości np. 1200 zł brutto, ulga podatkowa wynosiła 525 zł, a obecnie w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku to 5100 zł. Jeśli podzielimy na miesiące, to wychodzi 425 zł w tym roku i 43 zł w roku poprzednim - tłumaczył Kowalczyk.

W ubiegłym roku podatek zapłacony od emerytury (17 proc.) wynosił 1922 zł, a składka zdrowotna - 180 zł. Wszystkie potrącenia - 2102 zł. Obecnie potrącenie wynoszą 1296 zł, co oznacza ponad 800 zł zysku dla emeryta, tj. miesięcznie ponad 70 zł - wyliczał minister. Dodał, że jeżeli emerytura byłaby na poziomie 2 tys. zł brutto, to zysk byłby jeszcze większy - 187 zł miesięcznie.

Rolnicy nie otrzymują niższej emerytury z powodu Polskiego Ładu - zapewnił Kowalczyk.

