Kowalczyk: systematyczna edukacja sprawia, że ilość wypadków w rolnictwie spada

"Praca rolnika niesie ze sobą bardzo wiele zagrożeń, jednak systematyczna edukacja na ich temat i organizowane od lat różne konkursy dla dzieci i młodzieży sprawiają, że ilość wypadków w rolnictwie spada" – przekazał wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

W czwartek miał miejsce w Warszawie finał IV Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży "Moja Wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym". Jak przekazała z tej okazji prezes KRUS Aleksandra Hadzik, przesłaniem stojącym za konkursem jest "osiągnięcie wizji zero czyli zera wypadków i chorób zawodowych w rolnictwie".

"Myślę, że z każdym kolejnym działaniem, z każdym kolejnym konkursem jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia tego celu" - powiedziała.

Odczytała również list wicepremiera Henryka Kowalczyka, który wskazał, że KRUS od lat uczestniczy w popularyzowaniu wizji zero w rolnictwie. Zwrócił uwagę, że jest to międzynarodowa kampania społeczna, mająca na celu minimalizację ryzyka wypadków w sektorze rolnym.

"Praca rolnika niesie ze sobą bardzo wiele zagrożeń, jednak systematyczna edukacja na ich temat i organizowane od lat różne konkursy dla dzieci i młodzieży sprawiają, że ilość wypadków w rolnictwie spada. To także wasza zasługa" - zwrócił się Kowalczyk do uczestników konkursu. Wskazał, że dzięki "świeżemu spojrzeniu, ciekawym pomysłom i ich realizacjom trudne zagadnienia lepiej docierają nie tylko do waszych rówieśników, ale także i do dorosłych".

Wicepremier wyraził nadzieję, że młodzież pójdzie za przykładem uczestników konkursu. Pogratulował zwycięzcom i wszystkim uczestnikom, podkreślając, że "już sam udział w konkursie jest wygraną: dowodem na dojrzałe zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu Waszych rodzin".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl