Kowalczyk: termin składania wniosków ws. nawozów będzie wydłużony do 31 maja

Termin składania wniosków o dopłaty do nawozów będzie przedłużony o dwa tygodnie, czyli do 31 maja tego roku - zapowiedział w czwartek na konferencji wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

"Pracujemy nad odłożeniem w czasie zakończenia naboru wniosków. Chcemy znowelizować rozporządzenie dotyczące ostatecznego terminu składnia wniosków o dopłaty nawozowe do końca maja. Obecnie termin upływa 16 maja" - powiedział minister.

W połowie kwietnia Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 3,9 mld zł przeznaczony na wsparcie polskiego rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Oznacza to zgodę na dopłaty do nawozów. Wysokość wsparcia dla upraw rolnych (nie więcej niż 50 ha) wynosi 500 zł na 1 ha, zaś dla łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych - 250 zł na 1 ha powierzchni.

Wnioski o dopłaty do nawozów od 25 kwietnia br. przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Jak mówił w czwartek w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, rolnicy w tym roku wysiali podobne ilości nawozów, jak w 2021 roku.

Zanim rolnik złoży wniosek o dopłaty do nawozów, wcześniej musi przekazać do ARiMR wniosek o dopłaty bezpośrednie. Obecnie do opiniowania został skierowany projekt rozporządzenie wydłużający termin ich składania do 31 maja br. Oznacza to, że oba wnioski będzie można dostarczyć ARiMR do końca maja.

Jak poinformowała w czwartek PAP Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotychczas wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2022 r. złożyło ok. 391 tys. rolników, natomiast o dopłaty nawozowe zawnioskowało ok. 35 tys. osób.

W ubiegłym roku o dopłaty bezpośrednie starało się 1 mln 273 tys. rolników. Agencja liczy, że w tym roku wpłynie podobna liczba dokumentów.

