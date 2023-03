Kowalczyk: zrobimy wszystko, aby wywieźć zboże przed żniwami

Zrobimy wszystko, aby wywieźć zboże przed żniwami. Rolnicy boją się, że zostaną z pełnymi magazynami na żniwa – powiedział we wtorek w TV Republika wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Dodał, że zapasy zboża do sprzedania wynoszą ok. 3-4 mln ton.

"Spadają, niestety, ceny zboża, tak się dzieje na rynkach światowych. Ceny spadły, bo wszyscy przestali się bać, że zboża zabraknie. Wszyscy się bali, że zboże z Ukrainy nie zostanie zastąpione innym" - powiedział we wtorek w TV Republika wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

"Mamy zapasy, są one duże, i ogromnym zadaniem jest upłynnienie tego zboża. Chcemy je wyeksportować w ramach UE i poza UE, Afryka jest chłonnym rynkiem, ale problemem jest cena - są chętni do zakupu zboża, ale nie chcą zapłacić więcej niż wynosi cena na rynkach światowych, a jest ona dużo niższa niż jeszcze kilka miesięcy temu" - stwierdził Henryk Kowalczyk.

Wyjaśnił, że rząd chce wyeksportować część zboża w ramach pomocy humanitarnej i liczy, że uda się to zrobić za środki unijne, z ONZ oraz za własne środki rządu.

"Zapasów do sprzedania jest ok. 3-4 mln ton" - powiedział wicepremier. - "Nadmiar zboża jest w województwach przygranicznych, bo firmy sprowadziły tańsze zboże z Ukrainy i dlatego niechętnie kupują ziarno, stąd nasze plany, dotyczące skupu z tych terenów. Województwo lubelskie i podkarpackie to tereny, gdzie chcemy zintensyfikować skup zboża" - dodał.

Zaznaczył, że skup będzie limitowany i uzależniony od powierzchni zasiewów, dokonanych przez rolników.

"Zrobimy wszystko, aby wywieźć zboże przed żniwami. Rolnicy boją się, że zostaną z pełnymi magazynami na żniwa" - powiedział wicepremier.

