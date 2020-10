Kowalski: projekt reformy Kodeksu Spółek Handlowych w II poł. listopada w Sejmie

Projekt reformy Kodeksu Spółek Handlowych w II poł. listopada trafi pod obrady Sejmu - powiedział podczas czwartkowej debaty wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Dodał, że nowe przepisy mają usprawnić nadzór właścicielski nad państwowymi firmami.

W debacie uczestniczyli również prezes GPW Marek Dietl, wiceprezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Mateusz Berger oraz dyrektor ds. nadzoru właścicielskiego MAP Filip Ostrowski.

Jedną ze zmian wprowadzanych przez nowy KSH ma być wzmocnienie rad nadzorczych w spółkach. Będą one mogły powoływać niezależnych ekspertów, którzy pomogą ocenić sytuację spółki i efekty działania przyjętej przez zarząd strategii. Według Dietla, takie narzędzie jest bardzo istotne, ponieważ "zarządy nie zawsze dobrze współpracują z przedstawicielami rady". Wskazał, że bezpieczeństwo majątku przedsiębiorstw zwiększa również wprowadzony w kodeksie obowiązek uczestnictwa biegłego rewidenta przy zatwierdzaniu sprawozdań finansowych spółek.

Z kolei wiceprezes ARP, podkreślił że nowe przepisy wprowadzające np. możliwość podejmowania istotnych dla firmy decyzji w sposób zdalny, zmniejszają możliwość zakażenia koronowarusem, umożliwiają szybsze i sprawniejsze kierowanie spółką.

Wiceminister Kowalski wskazał, że projekt do połowy przyszłego miesiąca powinien trafić do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, natomiast w drugiej połowie listopada - do Sejmu.

Jak poinformował MAP w komunikacie, zmiany w projekcie reformy Kodeksu Spółek Handlowych zostały wprowadzone do pierwotnej wersji ustawy w wyniku konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych. W efekcie powstało ponad 800 stron cennych uwag i komentarzy, które następnie zostały poddane dokładnej analizie oraz debacie nad zasadnością ich przyjęcia.

Uwagi dotyczące konsultowanego projektu zostały przesłane przez inne ministerstwa, spółki prywatne, spółki Skarbu Państwa, jak również jednostki samorządu terytorialnego, zrzeszenia pracodawców, zagraniczne izby handlowe, uczelnie wyższe oraz kancelarie zajmujące się prawem handlowym.

Przez ostatni miesiąc zespół ponad 60 ekspertów w dziedzinie prawa handlowego, przy wsparciu pracowników ministerstwa, debatował i na bieżąco wprowadzał zmiany oraz poprawki do pierwotnej propozycji nowelizacji KSH. Na ostateczną wersją dokumentu miały więc wpływ prace niezależnych ekspertów oraz głos środowisk przedsiębiorców. Jak podkreślił resort, "nowoczesne prawo handlowe, będzie dotyczyć ponad 440 tysięcy spółek kapitałowych działających w Polsce".