Kowalski z MAP: przygotowano koncepcję wiążącego polecenia w grupie spółek

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, pracująca nad reformą Kodeksu spółek handlowych, przygotowała koncepcję wiążącego polecenia w ramach grupy spółek - poinformował wiceprzewodniczący tej komisji, wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski, zachęcając do konsultacji KSH.

Janusz Kowalski wskazał na swojej stronie internetowej, że podczas prac nad poszczególnymi przepisami zespół ds. prawa koncernowego działający w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego MAP musiał rozstrzygnąć problem zapewnienia spółce dominującej możliwości sprawnego zarządzania grupą spółek.

Poinformował, że twórcy reformy uznali, że niezbędne jest wprowadzenie instytucji wiążących poleceń. Uzasadnił, że prawna regulacja tego instrumentu jest konieczna, gdyż w świetle przepisu art. 3751 KSH, możliwość wydania wiążącego polecenia przez spółkę dominującą spółce zależnej jest wykluczona wtedy, gdy spółka zależna jest spółką akcyjną. "Z kolei w sytuacji, gdy spółką zależna byłaby spółką z o.o. powyższy problem także istnieje pomimo braku odpowiednika art. 3751. Jak bowiem przyjmuje się powszechnie w doktrynie, wspólnicy bądź zgromadzenie wspólników spółki z o.o. nie mogą wydawać spółce (jej zarządowi) wiążących poleceń. Proponowany art. 212 KSH, regulujący dopuszczalność dawania wiążących poleceń spółki dominującej względem spółki zależnej stanowi lex specialis w stosunku do art. 3751 KSH" - napisał.

Według wiceszefa MAP, projekt przewiduje rozróżnienie grup spółek pod względem kryterium zaangażowania kapitałowego spółki dominującej w spółki od niej zależne na trzy kategorie, przewidując dla każdej odmienne rozwiązania dotyczące obowiązku wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia. Jego zdaniem, powyższe rozróżnienie pozwala na osiągnięcie kompromisu pomiędzy przeciwstawnymi wizjami prawa grup spółek, a więc z jednej strony prawa skoncentrowanego na zapewnianiu sprawnego zarządzania grupą spółek, a z drugiej strony potrzebą ochrony interesów podmiotów związanych tą grupą.

"W świetle powyższego, jednoosobowa spółka zależna należąca do grupy spółek nie może odmówić wykonania polecenia spółki dominującej. Z kolei spółka zależna, w której spółka dominująca może +samodzielnie+ podejmować decyzje bez udziału wspólników bądź akcjonariuszy mniejszościowych, ma prawo odmówić wykonania wiążącego polecenia spółki dominującej, ale tylko wtedy gdyby jego wykonanie groziło bądź prowadziło do niewypłacalności spółki zależnej. Natomiast wszystkie pozostałe spółki mogą odmówić wykonania wiążącego polecenia, lecz tylko wtedy gdy istnieje uzasadniona obawa, że jego wykonanie jest sprzeczne z interesem spółki zależnej należącej do grupy spółek bądź może wyrządzić tej spółce szkodę" - napisał. Projekt przewiduje przy tym możliwość przypisania spółce dominującej odpowiedzialności wobec interesariuszy spółki zależnej, co jest przejawem powiązania w projekcie przyznanych uprawnień z odpowiedzialnością za skutki jakie wywołuje ich wykonywanie.

Kowalski zauważył, że przepisy te są jednymi z wielu, które obejmować ma trwająca reforma Kodeksu spółek handlowych i zachęcił do udziału w konsultacjach proponowanej reformy KSH.

Zadaniem Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego jest wypracowanie propozycji reformy przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego, a w szczególności przedstawienie rekomendacji dotyczących wprowadzenia prawa koncernowego, przekazywania przez spółki kapitałowe dotyczących ich informacji wspólnikom lub akcjonariuszom tych spółek oraz kompetencji rad nadzorczych oraz ich członków, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i obowiązków oraz roli rad nadzorczych spółek dominujących.