Kowalski: zakaz importu mrożonej maliny z Ukrainy to jest priorytet

Powiedźmy Brukseli: zakaz importu mrożonej maliny z Ukrainy to jest priorytet; ta decyzja musi być wydana jak najszybciej - mówił w czwartek wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Zwrócił uwagę, że tylko w od stycznia do kwietnia br. import ukraińskich malin do Polski wzrósł do ponad 7 tys. ton.

Jak przekonywał w czwartek z mównicy sejmowej wiceszef MRiR, "42 tys. polskich rolników czeka na wspólny głos w tej sprawie".

"Powiedźmy Brukseli - zakaz importu mrożonej maliny z Ukrainy, to jest priorytet" - wskazywał Janusz Kowalski.

Zadeklarował, że "choćby dzisiaj jest w stanie wsiąść w samochód i pojechać do unijnego komisarza ds. handlu Valdisa Dombrovskisa, do szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen przekonać ich, by w końcu UE zgodziła się na postulat ministra rolnictwa Telusa i ministra rozwoju Budy i zakazać importu ukraińskiej maliny, która dzisiaj zalewa polski rynek".

Jak podkreślił, "to jest w interesie polskiej gospodarki".

Kowalski przypomniał, że 42 tys. polskich plantatorów malin, którzy na 21 tys. ha w 2022 r. wyprodukowali 105 tys. ton polskich malin, patrzy z niepokojem w przyszłość. "Dlatego, że w ub.r. import mrożonej maliny do Polski z Ukrainy wzrósł o 1/3 - to było ponad 22 tys. ton" - powiedział.

Zaznaczył, że "w 2023 r. w okresie styczeń-kwiecień ten import wzrósł o kolejne 117 proc. do ponad 7 tys. ton".

