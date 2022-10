KOWR: eksport żywności dynamicznie rośnie

30,3 mld euro (140 mld zł) wyniosła wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2022 r. Była ona o blisko 27 proc. większa niż przed rokiem - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

"Tak dynamiczny wzrost wpływów uzyskanych z eksportu przez krajową branżę rolno-spożywczą jest wypadkową wysokich cen transakcyjnych uzyskiwanych w eksporcie oraz zakłóceń w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Duże znaczenie ma także tendencja do deprecjacji złotego, szczególnie względem euro i dolara amerykańskiego, która jest czynnikiem wspierającym konkurencyjność cenową polskiej żywności na rynku międzynarodowym" - wyjaśnił zastępca dyrektora KOWR Marcin Wroński.

Krajowi przedsiębiorcy sprzedawali produkty rolno-spożywcze przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej. Wywóz żywności do krajów UE-27 był o 30 proc. większy niż przed rokiem, jego wartość wyniosła 22,4 mld euro. Stanowiło to ponad 74 proc. przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł 7,5 mld euro, o 26 proc. więcej niż przed rokiem. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Niderlandy (2,1 mld euro, wzrost o 45 proc.), Francja (1,9 mld euro, wzrost o 32 proc.), Włochy (1,5 mld euro, wzrost o 16 proc.) i Czechy (1,3 mld euro, wzrost o 32 proc.).

Do krajów pozaunijnych w pierwszych ośmiu miesiącach br. wyeksportowano z Polski żywność o wartości 7,8 mld euro, o 19 proc. większej niż w porównywalnym okresie ub.r. Największymi pozaunijnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych była Wielka Brytania (przychody na poziomie 2,4 mld euro, wzrost o 28 proc.), Ukraina (615 mln euro), Arabia Saudyjska (339 mln euro, spadek o 11 proc.). Eksport żywności do Rosji wyniósł 337 mln euro i był o 20 proc. mniejszy niż przed rokiem.

"Pomimo zauważalnej tendencji do wzrostu popytu na żywność w Polsce spowodowanej napływem obywateli Ukrainy, tempo wzrostu konsumpcji krajowej jest nadal mniejsze od wzrostu produkcji rolno-spożywczej, co pozwala na zagospodarowanie nadwyżek poprzez eksport. Ze względu na szeroką ofertę asortymentową i bardzo dobry stosunek ceny do jakości sprzedawanych zagranicę produktów żywnościowych, możliwe jest dywersyfikowanie relacji biznesowych nie tylko w krajach UE, ale również na rynkach pozaunijnych" - skomentował Wroński.

Od stycznia do sierpnia br. głównymi towarami wywożonymi do UE było mięso drobiowe (2,1 mld euro), papierosy (1,9 mld euro), produkty mleczne (1,8 mld euro), mięso wołowe (1,2 mld euro) oraz pieczywo i wyroby piekarnicze (1,1 mld euro). Natomiast do krajów pozaunijnych eksportowano przede wszystkim produkty mleczne mięso drobiowe, pszenicę, wyroby czekoladowe oraz pieczywo i wyroby piekarnicze.

"Wyniki eksportu są potwierdzeniem rosnącego znaczenia sektora rolno-spożywczego w krajowym bilansie handlowym. Udział eksportu żywności w polskim eksporcie ogółem w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2022 r. osiągnął 13,7 proc. wobec 13,1 proc. przed rokiem. Cieszy również blisko 24 proc. wzrost dodatniego salda wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi, które wyniosło 10 mld euro (46 mld zł) - podsumował dyrektor Wroński.

