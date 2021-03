KOWR: Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich - w nowej odsłonie

"Bitwa Regionów" - kulinarny konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich jest w tym roku w formie prezentacji filmów wideo. Rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

"Zaczynamy przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich - "Bitwy Regionów". Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo" - czytamy w komunikacie KOWR.

"Tegoroczna, szósta edycja będzie odbywała się w warunkach trwającej epidemii COVID-19 i podobnie jak nasze życie przeniesie się częściowo do przestrzeni wirtualnej. Zapraszamy uczestniczki do prezentacji potraw w formie multimedialnej. Mamy nadzieję, że to wyzwanie będzie dla pań ciekawe" - zachęca minister rolnictwa Grzegorz Puda.

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności i szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. W ubiegłych latach "Bitwa Regionów" cieszyła się ogromną popularnością. W piątej edycji w 2019 r. wzięło udział prawie 800 kół. Najlepsze danie - nadzianą roladę z kaczki w towarzystwie gołąbków z modrej kapusty - przygotowała drużyna z Gorzykowa w woj. wielkopolskim.

"Liczymy na rekordową frekwencję w wydarzeniu będącym prezentacją różnorodności kulinarnych tradycji regionów Polski. Który zespół stanie na podium, przekonamy się podczas wielkiego finału już jesienią"- napisał KOWR.

W tym roku pula nagród wyniesie ponad 35 tys. zł.

Konkurs organizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej szczegółów oraz regulamin dostępny na www.bitwaregionow.pl oraz profilu Polska smakuje na Facebooku.