KOWR: Polska potęgą dyniową w UE

Od 2020 r. Polska jest zdecydowanie największym producentem dyni w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich 10 lat produkcja dyń w naszym kraju wzrosła 8 - krotnie osiągając 400 tys. ton - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Według danych Eurostatu, na które powołuje się Biuro Analiz i Strategii KOWR, w latach 2014-2022 areał uprawy dyni w Polsce zwiększył się z 1,1 tys. ha, do 8,9 tys. ha. Wraz ze wzrostem powierzchni zasiewów dynamicznie zwiększyły się krajowe zbiory dyni, z 48 tys. ton w 2014 r. do około 400 tys. ton w roku 2022, tj. 8-krotnie.

Od 2019 r. na rynku unijnym notowana jest wzrostowa tendencja w produkcji dyni. W 2022 r. zbiory dyni w UE osiągnęły ponad 1 mln ton i były o 3 proc. większe r/r. Udział Polski w całkowitych zbiorach dyni w UE wyniósł w 2022 r. blisko 40 proc.

Oprócz Polski znaczącymi unijnymi producentami dyni były: Francja (207 tys. ton, 20 proc. udziału w produkcji UE), Hiszpania (128 tys. ton, 12 proc.), Niemcy (93 tys. ton, 9 proc.) oraz Portugalia (81 tys. ton, 8 proc.). Udział pierwszych pięciu wiodących producentów dyni w 2022 r. odpowiadał za blisko 90 proc. całej produkcji unijnej.

Rosnąca produkcja dyni w Polsce jest spowodowana zwiększającym się popytem konsumpcyjnym, a także stosunkową łatwością uprawy, która nie wymaga dobrych gleb i dużych nakładów na ochronę chemiczną. Dynię można przechowywać przez kilka miesięcy, a wiec można ją kupić także w okresie późnojesiennym i wczesnozimowym - wyjaśnił wiceszef KOWR Marcin Wroński

W Polsce uprawia się głównie dwa gatunki dyń: dynię zwyczajną i dynię olbrzymią. W 2023 r. w Krajowym Rejestrze Odmian (KR) znajdowało się około 30 odmian tej rośliny. Dynie uprawiane w Polsce, w zależności od odmiany, mają przeznaczenie konsumpcyjne oraz dekoracyjne.

Dynia jest chętnie wykorzystywana do celów kulinarnych. Jest źródłem wielu witamin, składników mineralnych i antyoksydantów. Zwiera dużo białka, błonnika pokarmowego, jest niskokaloryczna oraz lekkostrawna. Oprócz świeżej dyni możemy również kupić pestki dyni oraz olej z dyni - produkty bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe i fitosterole- wyliczał Wroński.

Dodał, że warzywo to używa się również w przemyśle spożywczym np. jako dodatek w piekarnictwie, a także w przemyśle farmaceutycznym lub jako paszę dla zwierząt.

Czas zbioru dyni zależy od jej odmiany. Zwykle rozpoczyna się pod koniec sierpnia i trwa do końca października. Obecnie jest szczyt dyniowy, jest ich dużo i można je nabyć w warzywniakach, dyskonatach czy supermarketach. Teraz jest okres, gdy dynie można kupić najtaniej. Na rynku hurtowym w Broniszach kosztują one od 1,75 do 2,5 3,0 zł/kg.