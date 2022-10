KOWR przejmuje rejestry wyrobów alkoholowych i tytoniowych

Z dniem 30 października Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przejmuje od ministerstwa rolnictwa rejestry działalności regulowanej w zakresie wyrobu napojów spirytusowych, alkoholu etylowego i wyrobów tytoniowych - poinformował KOWR w czwartkowym komunikacie.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 2022 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw Dyrektor Generalny KOWR będzie od 30 października prowadził trzy rejestry: działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych; podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego; producentów wyrobów tytoniowych.

Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy byli wpisani do jednego z ww. rejestrów, prowadzonego dotychczas przez ministra rolnictwa, nie muszą ponownie ubiegać się o wpis do rejestru prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR. Podmioty te automatycznie stają się podmiotami wpisanymi do rejestru prowadzonego przez KOWR, a zaświadczenia, decyzje i inne dokumenty wydane w sprawach związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą przed dniem 30 października 2022 r. zachowują ważność.

Produkcja nowatorskich wyrobów tytoniowych (wyrób tytoniowy inny niż papieros, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, tytoń do fajki wodnej, cygaro, cygaretka, tytoń do żucia, tytoń do nosa lub tytoń do stosowania doustnego) będzie wymagała wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy - poinformował KOWR.

Więcej informacji o poszczególnych rejestrach oraz warunkach uzyskania wpisu i innych czynności znajduje się na stronie internetowej KOWR.

