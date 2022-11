KOWR: transakcja sprzedaży czterech koni z aukcji w Janowie nie doszła do skutku

Transakcja sprzedaży czterech koni arabskich, wylicytowanych w Janowie Podlaskim na aukcji "Pride of Poland", nie doszła do skutku; kupiec nie zapłacił za konie - poinformował w środę Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

"Polski Klub Wyścigów Konnych, jako organizator aukcji Pride of Poland 2022 informuje, że konie Egiria, Poganinka, Euzona i Esmeraldia, wylicytowane w trakcie tegorocznej aukcji przez francuskiego kupca, nie zostały sprzedane. Transakcja nie doszła do skutku, kupujący okazał się nierzetelny i wszystko wskazuje na to, że działał w złej wierze" - poinformował KOWR, który nadzoruje janowską stadninę.

Chodzi o tegoroczną aukcję koni w Janowie Podlaskim, która odbyła się w połowie sierpnia br., podczas której sprzedano 14 koni za łączną kwotę prawie 1,6 mln euro. Francuski kupiec wylicytował 4 konie: 400 tys. euro zaproponował za klacz Esmeraldia ze stadniny w Michałowie; po 220 tys. euro za klacze Poganinka z Michałowa i Euzona z Janowa Podlaskiego; klacz Egiria z Białki osiągnęła poziom 115 tys. euro.

Pełnomocnik dyrektora KOWR ds. hodowli koni Andrzej Wójtowicz, zapytany przez dziennikarzy po aukcji koni Pride of Poland o nabywcę z Francji, odpowiedział, że licytował on w imieniu dwóch podmiotów. "Dwa konie (pojadą - PAP) do Szwajcarii i dwa do Francji. Tak jak za każdym razem, czekamy z pełnym zaufaniem do klientów, ponieważ aukcja opiera się na wspólnym zaufaniu sprzedających i kupujących. Czekamy 14 dni zgodnie z przepisami na zapłatę i odbiór wszystkich koni" - wyjaśnił Wójtowicz.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl