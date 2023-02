KOWR: znak PRODUKT POLSKI staje się coraz bardziej rozpoznawalny

76 proc. konsumentów zetknęło się z oznaczaniem PRODUKT POLSKI. Znak ten staje się coraz bardziej rozpoznawalny, co potwierdzają wyniki badania „Polska Wieś i Rolnictwo”, które zostało przeprowadzone w 2022 r. Ważne jest by konsumenci, kierując się patriotyzmem konsumenckim, tym oznaczeniem kupowali polską żywność sygnowaną tym oznaczeniem - podkreślił zastępca dyrektora generalnego KOWR Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin Wroński.

"Polacy rozumieją, że świadome decyzje zakupowe są szczególnie istotne w tak trudnym czasie jak pandemia koronawirusa oraz wojna w Ukrainie. Nasze codzienne decyzje zakupowe wybory w zakresie nabywanych produktów żywnościowych mają pośrednio duży wpływ na sytuację ekonomiczno-gospodarczą naszego kraju. Patriotyzm konsumencki, który m.in. polega na kupowaniu rodzimych towarów, buduje silną markę polskiej żywności, wspiera polskich producentów rolnych oraz przedsiębiorstwa, ma wpływ na funkcjonowanie polskiej gospodarki" - mówił Wroński.

Wiceszef KOWR zauważył, że zachowania konsumentów pośrednio przekładają się także na utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększanie wpływów podatkowych do budżetu państwa i budżetów samorządowych, rozwój rodzimych przedsiębiorstw czy pozyskiwanie środków na inwestycje.

W badaniu "Polska Wieś i Rolnictwo" w 2022 r. blisko 61 proc. respondentów (podobnie jak w 2021 r.) wskazało, że "bardzo ważne" i "raczej ważne" jest dla nich by żywność, którą kupują była wyprodukowana w Polsce, z krajowych surowców, przy czym, co charakterystyczne rolnicy składali takie deklaracje częściej aniżeli osoby niezwiązane z rolnictwem (odpowiednio 73,4 proc. i 56,5 proc.).

Badanie pokazało, że ze znakiem PRODUKT POLSKI podczas zakupów żywności zetknęło się prawie 76 proc. respondentów (wobec ok. 67 proc. w poprzednim roku 2021) i był on najczęściej wskazywanym przez nich oznaczeniem, szczególnie przez rolników (prawie 81 proc.). Pozytywny odbiór znaku PRODUKT POLSKI wskazało również 48 proc. ankietowanych (wobec 44 proc. w poprzednim roku), dla których przedmiotowe oznaczenie to było decydujące przy wyborze produktu.

"Wyniki badania "Polska Wieś i Rolnictwo" w 2022 r. potwierdzają, że znak PRODUKT POLSKI staje się powszechnie rozpoznawalny przez konsumentów, a jednocześnie może mieć decydujące znaczenie przy wyborze przez nich danego produktu. Myślę, że tak pozytywne wyniki badania w tym aspekcie mogą stanowić dodatkową zachętę dla producentów żywności do stosowania oznaczenia PRODUKT POLSKI na jeszcze większą skalę" - skomentował Wroński.

Zaznaczył, że umieszczanie tego oznaczenia na produktach żywnościowych jest dobrowolne, ale może to robić przedsiębiorca lub rolnik tylko wtedy, jeżeli produkt wytworzony jest z surowców polskich. Produkty nieprzetworzone - takie jak np. ziemniaki, mleko czy mięso mogą zostać oznakowane informacją PRODUKT POLSKI, jeżeli ich produkcja, uprawa lub hodowla odbyła się na terytorium Polski. W przypadku mięsa dodatkowo wymaga się, aby zostało pozyskane ono ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium kraju. Natomiast jeżeli chodzi o produkty przetworzone (np. ciasta czy wędliny), to 25 proc. ich masy mogą stanowić produkty importowane, np. przyprawy czy bakalie.

Zdaniem dyrektora Wrońskiego, do rozpoznawalności znaku PRODUKT POLSKI przyczyniają się aktywne działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz KOWR, które popularyzują to oznaczenie wśród uczestników sektora rolno-spożywczego.

Znak ten został wprowadzony nowelizacją ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Natomiast wzór znaku graficznego zawierającego określiły przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. Jest nim biało-czerwony prostokąt przypominający flagę Polski, na którym widnieje napis PRODUKT POLSKI.

"Polska Wieś i Rolnictwo" to cykliczne badanie wykonywane na zlecenie: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Głównym celem badania jest ocena postaw i opinii wobec dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jak również poznanie opinii respondentów na temat działań państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich oraz instytucji pracujących na ich rzecz. Najnowsza edycja badania została zrealizowana na reprezentatywnej próbie 1560 dorosłych mieszkańców obszarów wiejskich.

