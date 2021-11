Kozłowska-Chyła: III kw. 2021 r. był najlepszym trzecim kwartałem w historii PZU

III kwartał 2021 roku był najlepszym trzecim kwartałem w historii PZU; sprzedaż była rekordowa i osiągnęła 5,9 mld zł – powiedziała prezes Grupy PZU Beata Kozłowska-Chyła podczas czwartkowej konferencji wynikowej.

"Sprzedaż w ciągu trzech kwartałów 2021 r. przekroczyła 18 mld zł, co jest najwyższym wynikiem w historii Grupy PZU. Również sam III kwartał był najlepszym III kwartałem w historii PZU. Sprzedaż w III kw. była rekordowa i osiągnęła 5,9 mld zł" - powiedziała prezes Grupy PZU Beata Kozłowska-Chyła podczas czwartkowej konferencji wynikowej.

Zysk netto, osiągnięty przez Grupę PZU w III kw. 2021 r., wyniósł 759 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do III kw. 2020 r., kiedy wynik całej grupy osiągnął 785 mln zł. Zysk netto grupy po trzech kwartałach 2021 r. osiągnął 2,43 mld zł, co oznacza wzrost o 104 proc. w ujęciu rok do roku. To najwyższy wynik zanotowany za ten okres w ciągu ostatnich sześciu lat.

Beata Kozłowska-Chyła zwróciła uwagę na dynamiczny wzrost składki w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych, gdzie składka przypisana wzrosła o 10 proc., licząc rok do roku. Widać wyraźny wzrost składki w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, gdzie składka wzrosła o 20 proc. Z kolei w ubezpieczeniach komunikacyjnych składka wzrosła o 4 proc. Jednak, jak wskazano na konferencji, problemem w tym sektorze stają się odszkodowania.

"Stopniowy powrót do częstości szkód sprzed pandemii na rynku spadających cen, rosnącej inflacji i kursu euro, w dłuższej perspektywie (po powrocie do naturalnych przebiegów szkodowych) uniemożliwią dalsze prowadzenie rentownego biznesu, czego pierwszym symptomem były wyniki rynku w pierwszym półroczu 2021 roku - spadek wyniku technicznego o 22,3 proc. r/r, w tym Auto Casco -44,2 proc. r/r" - napisano w prezentacji wynikowej Grupy PZU.

Wiceprezes PZU Tomasz Kulik, odpowiedzialny w grupie za finanse, zwrócił uwagę na spadek cen w sektorze komunikacyjnym. Powiedział, że według ogólnych danych rynkowych, jakie są obecnie dostępne, a więc obejmujących II kwartał 2021 r., w przypadku polis OC widać wzrost ich liczby o 5 proc. , jednocześnie jednak doszło w tamtym okresie do spadku cen. Dodał, że obecnie widać zatory na rynku samochodów, wynikające z problemów z dostępnością cen komponentów, co oznacza spowolnienie na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

"To, z czym się mierzymy, to sytuacja spadku ceny na rynku komunikacyjnym, utrzymującej się od 2 lat konsekwentnie, a jednocześnie do głosu dochodzą elementy kosztowe, widzimy wzrosty częstości szkód komunikacyjnych a także ze względu na rosnącą inflację powiększają się oczekiwania płacowe i rosną ceny części zamiennych" - powiedział Kulik.

Dodatkowo zwrócił uwagę na wzrost szkodowości w innych ubezpieczeniach majątkowych. "Był to kwartał silnych zjawisk pogodowych, mieliśmy grady, podtopienia, ulewy" - powiedział Kulik.

Wyższe odszkodowania w ubezpieczeniach majątkowych zostały zrekompensowane przez niższą szkodowość widoczną w ubezpieczeniach życiowych. "W ubezpieczeniach na życie po dwóch mocnych kwartałach pod względem wypłaty odszkodowań i świadczeń, w III kw. zeszły one do poziomów normalnych, czyli przedpandemicznych" - powiedział Tomasz Kulik.

Łącznie odszkodowania i świadczenia wypłacone przez PZU w III kw. wyniosły 3,89 mld zł, a więc były niższe zarówno niż kwartał wcześniej (wtedy było to 4,14 mld zł), jak i w analogicznym okresie roku 2020 (wtedy odszkodowania wyniosły 4,06 mld zł).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl