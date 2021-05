KPK: ponad 14 mld zł dla polskich przedsiębiorców

Do polskich przedsiębiorców trafi w tym roku ponad 14 mld zł pochodzących z trzynastu instytucji finansowych z Polski - poinformował we wtorek Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. W efekcie firmy mogą zyskać dostęp do tańszego finansowania.

Dodano, że w całym okresie aktywności Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG) będą mogli oni skorzystać z finansowania antykryzysowego szacowanego nawet na 20 mld zł.

"Liczymy na to, że już w czerwcu zostaną udostępnione nowe środki dla polskich przedsiębiorców. Przedsiębiorcy powinni zyskać w efekcie dostęp do tańszego i prostszego finansowania" - wskazał cytowany we wtorkowej informacji wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii dr Jarosław Gowin. Dodał, że przygotowanie rynku do wykorzystania nowych instrumentów było możliwe dzięki współpracy Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Jak wyjaśniono, instytucje finansowe mogą skorzystać z zabezpieczenia ryzyka kredytowego w ramach trzech linii gwarancyjnych oferowanych w ramach EFG. "Dwie linie udostępnione przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) ukierunkowane są na finansowanie głównie MŚP, a linia zarządzana przez EBI ukierunkowana jest na finansowanie dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów ochrony zdrowia" - wskazano. Z kolei paleta instrumentów kapitałowych EFG skierowana jest do kandydatów na pośredników finansowych, którymi są fundusze inwestycyjne i spółki celowe.

Jak przypomniano, Europejski Fundusz Gwarancyjny został utworzony dobrowolnie i solidarnościowo przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, jako narzędzie walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Środki zostały powierzone Grupie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) "na zaoferowanie gwarancji portfelowych oraz palety instrumentów dla funduszy podwyższonego ryzyka w celu poprawy dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania".

Dodano, że Polska zajmuje obecnie 5. miejsce pod względem liczby zatwierdzonych projektów w EFG - przed m.in. Szwecją, Belgią i Niemcami. W czołówce plasują się takie państwa jak Włochy, Hiszpania czy Francja.

Wyjaśniono, że gwarancje są udzielane "w trybie portfelowym" na poziomie indywidualnych transakcji, włączanych do portfela przez uprawnione instytucje finansowe "na podstawie delegacji udzielonych przez EBI lub EFI do podejmowania decyzji kredytowych, monitoringu i windykacji". Do współpracy zaproszono publiczne i prywatne instytucje kredytowe, finansowe (w tym m.in. podmioty leasingowe i faktoringowe) lub fundusze pożyczkowe oraz krajowe banki prorozwojowe (w Polsce BGK) - dodano.

Europejskie gwarancje wpływają, jak podkreślono, m.in. korzystnie na zmniejszenie wymogów kapitałowych banków. "Warunkiem zaoferowania kredytów lub pożyczek z gwarancjami EFG jest przeniesienie korzyści z gwarancji ze środków publicznych na odbiorców końcowych czyli na przedsiębiorców" - czytamy. Korzyści, które uzyskują klienci to przede wszystkim "złagodzenie restrykcji i polityk kredytowych dotyczących pewnych typów dłużników lub sektorów, niższa cena finansowania, brak konieczności ustanowienia innego materialnego zabezpieczenia".

"Wspomagamy wszystkich obecnych polskich wnioskodawców, których wnioski przekraczają już 14 mld zł. Kolejne wnioski są w przygotowaniu" - wskazał Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Arkadiusz Lewicki. Dodał, że wnioski można składać do października br.

Zainteresowanie współpracą z EFI lub EBI wyraziło dotąd - jak wskazano - kilkadziesiąt instytucji finansowych, z czego pierwszych trzynaście przeszło z sukcesem w Luksemburgu proces selekcji. "Należą do nich niemalże wszystkie rodzaje obsługujących biznes instytucji: banki, spółki leasingowe, fundusze pożyczkowe oraz fundusze podwyższonego ryzyka" - podano. Ma to pozwolić przedsiębiorcy "wybrać dogodną formę i sposób finansowania do potrzeb".

Zakłada się, że w połowie roku oferta finansowania z gwarancjami EFG będzie dostępna dla polskich przedsiębiorców, którzy w długiej perspektywie realizowali rentowną działalność gospodarczą "lecz znaleźli się w trudnej sytuacji ze względu na gospodarcze skutki pandemii COVID-19".

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK), działający jako ośrodek ministra rozwoju, pracy i technologii we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, jest krajowym centrum kompetencyjnym ds. instytucji i instrumentów finansowych programów ramowych UE, wdrażanych przez unijne instytucje finansowe, w tym Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny we współpracy z krajowymi instytucjami finansowymi.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl