KPMG: mimo pandemii amerykańskie firmy w Polsce liczą na rozwój współpracy

Pomimo pandemii 2/3 działających w Polsce firm z USA przewiduje w trzech najbliższych latach rozwój współpracy polsko-amerykańskiej w branży, w której działają - podają KPMG i AmCham w Polsce. W naszym kraju działa ponad 1,5 tys. firm z kapitałem amerykańskim.

Jak wskazano w raporcie "Klimat inwestycyjny w Polsce w ocenie firm amerykańskich" autorstwa KPMG w Polsce i Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham), Stany Zjednoczone są drugim najważniejszym inwestorem zagranicznym w naszym kraju. "Odpowiadają za 11 proc. wartości wszystkich zagranicznych inwestycji bezpośrednich, a inwestycje amerykańskich firm odpowiadają za 4 proc. wartości polskiego PKB" - czytamy.

W Polsce działa ponad 1,5 tys. firm z kapitałem amerykańskim, które zatrudniają około 267 tys. pracowników; wliczając w to zatrudnienie pośrednie, liczba pracowników amerykańskich firm w Polsce może wynosić nawet 309 tys. osób.

"Pomimo wybuchu pandemii firmy amerykańskie działające w Polsce dość dobrze radzą sobie z negatywnymi skutkami gospodarczymi, jakie ona spowodowała i planują dalszy rozwój działalności w Polsce" - wskazano. Zaledwie 9 proc. amerykańskich przedsiębiorstw nad Wisłą było zmuszonych w istotnym stopniu zmienić swoje plany dalszego rozwoju w Polsce.

"2/3 firm prognozuje w ciągu nadchodzących 3 lat dalszy rozwój współpracy polsko-amerykańskiej w branży, w której działają" - wskazano w raporcie.

Blisko połowa (48 proc. wskazań) ankietowanych amerykańskich firm obecnych na polskim rynku zadeklarowała, że w wyniku negatywnych skutków gospodarczych, jakie niesie ze sobą pandemia, i trudnej sytuacji, w jakiej się znalazły, oczekuje od administracji państwowej większego wsparcia prowadzonej działalności. W lepszej sytuacji jest 39 proc. firm, których sytuacja finansowa nie wymagała ubiegania się o wsparcie finansowe.

"Pozytywnym sygnałem, świadczącym mimo wszystko o ograniczonym wpływie pandemii COVID-19 na działalność firm amerykańskich w Polsce, jest fakt, że 42 proc. respondentów pomimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią nie musiało zmieniać swoich planów dot. rozwoju działalności w Polsce" - wskazano. W przypadku kolejnych 18 proc. organizacji wprowadzone zmiany były mało istotne. Zaledwie 9 proc. firm amerykańskich przyznało, że w wyniku pandemii COVID-19 było zmuszonych w bardzo istotny sposób zmienić swoje plany dotyczące rozwoju w Polsce.

"Większość naszych firm radzi sobie na tyle dobrze, że nawet w tak trudnym czasie, jaki nastał, nie zrewidowały one swoich planów rozwoju. Świadczy to o sile tych przedsiębiorstw, ich wysokiej konkurencyjności oraz potencjale ekonomicznym, który służyć będzie powrotowi polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu" - oceniła, cytowana w czwartkowej informacji prasowej, Dorota Dąbrowska-Winterscheid z Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce.

Przed wybuchem pandemii 40 proc. firm amerykańskich działających w Polsce biorących udział w badaniu potwierdziło, że w ciągu najbliższych 3 lat zamierza zwiększyć zdolności produkcyjne, 20 proc. zadeklarowało otwarcie nowego biura sprzedaży, a 11 proc. stworzenie na terenie Polski nowego zakładu produkcyjnego. Z kolei 16 proc. przyznało, że ich firma nie planowała rozwijania obecnej w Polsce działalności w perspektywie najbliższych lat. "W wyniku wybuchu pandemii COVID-19 sytuacja uległa zmianie" - zaznaczono. Eksperci zwrócili uwagę, że pomimo pandemii, zdecydowana większość firm podtrzymuje swoje plany rozwoju.

W perspektywie najbliższych 3 lat 35 proc. firm chce zwiększyć zdolności produkcyjne, 18 proc. planuje przejąć inną spółkę. Z kolei 14 proc. respondentów ma w planach otwarcie nowego biura sprzedaży, a 8 proc. - wybudowanie nowej fabryki lub zakładu produkcyjnego. "Od wybuchu pandemii COVID-19 o 4 p.p. do 20 proc. wzrósł odsetek firm, które przyznały, że w ciągu 3 lat nie planują rozwijać nad Wisłą swojej obecnej działalności" - czytamy.

"Deklarowane przez amerykańskie firmy cele inwestycyjne w nadchodzących 3 latach są pozytywnym sygnałem, świadczącym o dalszym rozwoju współpracy polsko-amerykańskiej. Wraz z nimi zwiększy się zapotrzebowanie na nowych pracowników" - oceniła Stacy Ligas z KPMG w Polsce.

Na początku 2020 r. 53 proc. firm z kapitałem amerykańskim działających na polskim rynku wyrażała pesymizm w oczekiwaniach co do wzrostu gospodarczego w perspektywie najbliższych 3 lat. W tej grupie 48 proc. respondentów uznało, że gospodarka będzie rozwijać się wolniej, a 5 proc. - że zdecydowanie wolniej. 16 proc. przedstawicieli amerykańskich firm w Polsce wyraziło przekonanie o poprawie wzrostu gospodarczego w ciągu nadchodzących 3 lat.

"Wybuch pandemii zrewidował te prognozy tylko w zakresie oczekiwań co do spadku PKB" - zaznaczono. Obecnie podobny odsetek firm (52 proc. wskazań) uważa, że wzrost gospodarczy w Polsce pogorszy się w perspektywie najbliższych 3 lat. W tej grupie wzrosła jednak liczba odpowiedzi prognozujących, że wzrost gospodarczy "ulegnie zdecydowanemu pogorszeniu".

Podobnie pesymistyczne nastroje panują wśród firm amerykańskich w przypadku prognozowanego obciążenia fiskalnego dla przedsiębiorców - większość jest zgodna co do tego, że w ciągu najbliższych 3 lat obciążenia fiskalne przedsiębiorstw nie zmniejszą się. Na początku 2020 roku 81 proc. firm biorących udział w badaniu, uznało, że obciążenia fiskalne przedsiębiorstw będą jeszcze większe, co przełoży się na konieczność płacenia przez firmy wyższych danin. Obecnie już 84 proc. przedsiębiorstw uważa, że w ciągu nadchodzących 3 lat pogorszy się (59 proc. wskazań) lub zdecydowanie pogorszy (25 proc. wskazań) klimat inwestycyjny w Polsce pod względem obciążeń fiskalnych przedsiębiorców.

Zwrócono uwagę, że przed wybuchem pandemii blisko połowa ankietowanych firm prognozowała, że w perspektywie nadchodzących 3 lat dostępność pracowników na polskim rynku będzie słabsza, z czego 11 proc. ankietowanych uważało, że "pogorszenie dostępności pracowników będzie znaczące". 17 proc. - uznało, że sytuacja w tym zakresie poprawi się. "Obecnie zaledwie 1/4 firm spodziewa się gorszej dostępności pracowników w perspektywie najbliższych 3 lat. Blisko 4 na 10 przedstawicieli organizacji z amerykańskim kapitałem deklaruje, że ich zdaniem dostępność pracowników w nadchodzących latach będzie lepsza lub ulegnie zdecydowanej poprawie" - oceniono.

Wybuch pandemii może mieć pozytywny skutek w przypadku zdobywania odpowiednich kwalifikacji przez pracowników. Przed COVID-19 30 proc. respondentów uważało, że w ciągu 3 lat kwalifikacje pracowników "ulegną poprawie lub zdecydowanej poprawie". Obecnie odsetek firm wyrażających przekonanie o rosnących kwalifikacjach pracowników wzrósł o 15 p.p. do 45 proc.

Optymistyczne prognozy przedsiębiorców dotyczą też rozwoju e-usług w Polsce. "Wraz z dynamicznym rozwojem technologii informatycznych, który w tym roku jest dodatkowo spotęgowany pandemią COVID-19, aż 85 proc. firm amerykańskich prognozuje poprawę lub zdecydowaną poprawę w zakresie oferowanych e-usług w Polsce w ciągu najbliższych 3 lat" - wskazała Ligas. Według niej to jeden z niewielu obszarów, któremu pandemia COVID-19 nie tylko nie przeszkodzi w planowanym wzroście, ale zdecydowanie ten wzrost przyspieszy.

Raport powstał na podstawie dwóch tur badań. Pierwsza została przeprowadzona w okresie styczeń-luty 2020 r. na próbie 146 firm z kapitałem amerykańskim, które działają na polskim rynku. Drugą część zrealizowano w październiku br. na próbie 119 firm amerykańskich.