KPO mniej hojny dla przedsiębiorców

W najnowszej, przesłanej do Komisji Europejskiej wersji Krajowego Planu Odbudowy zwiększono pulę środków do wykorzystania z niecałych 24 mln euro do 36 mln zł euro. - Niestety, zaproponowane w KPO zmiany w sposób istotny wpłynęły na ograniczenie puli środków, z jakiej będą mogli skorzystać polscy przedsiębiorcy – ocenia ekspert BCC Szymon Żołciński.

Krajowy Plan Odbudowy, który trafił do Komisji Europejskiej, mocno różni się od tego, który w lutym został skierowany do konsultacji.

Zdaniem eksperta BCC polscy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na maksymalnie ok. 20 proc. budżetu KPO.

Jego zdaniem wprowadzone zmiany w bardzo niewielkim stopniu odnoszą się do uwag zgłaszanych w procesie konsultacji społecznych.

Ograniczone grono beneficjentów

