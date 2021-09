KPRM: 80 mln zł na walkę z wykluczeniem cyfrowym dzieci pracowników PGR

Od 4 października do 5 listopada potrwa nabór wniosków w programie walki z wykluczeniem cyfrowym dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR; projekt, którego budżet wynosi 80 mln zł, będzie sfinansowany ze środków unijnych - poinformowała w czwartek KPRM.

Jak podała kancelaria premiera, cele programu to przede wszystkim: przeciwdziałanie nierównościom społecznym, cyfryzacja terenów popegeerowskich, poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

"W ramach projektu będziemy finansować zakup sprzętu oraz dwuletni dostęp do internetu. Na każdy zestaw - komputer i internet - przeznaczymy do 3,5 tys. złotych. Chcemy, aby pieniądze dotarły do gmin najpóźniej do końca tego roku. Liczę na to, że uda się to wcześniej - w miesiąc, półtora od momentu złożenia wniosku. To dla nas priorytetowy projekt" - podkreślił sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński.

Zdaniem sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawła Szefernakera pandemia pokazała, że wykluczenie cyfrowe terenów popegeerowskich jest duże. "Dlatego potrzeba zakupu sprzętu komputerowego jest jedną z najpilniejszych. Nasz rząd kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju, dlatego chcemy zlikwidować wykluczenie cyfrowe na terenach popegeerowskich. Program zakupu sprzętu komputerowego dotyczy głównie wnuków i prawnuków byłych pracowników PGR-ów - opisywał Szefernaker, cytowany w komunikacie resortu.

Jak podano, z pomocy skorzystają mieszkańcy 880 gmin, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. To ponad 30 proc. wszystkich gmin w Polsce.

Według szacunków KPRM sprzęt trafi do około 20 tysięcy dzieci. Cieszyński zadeklarował, że jeśli zapotrzebowanie okaże się większe, 80 milionowy budżet programu zostanie zwiększony, by zrealizować wszystkie potrzeby.

Nabór wniosków w programie potrwa do 5 listopada, a przyjmować je będzie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Szczegółowe informacje i dokumentację, która ułatwi składanie wniosku, można znaleźć na stronie gov.pl/cppc/wsparcie-ppgr.

