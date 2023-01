KPRM Cyfryzacja: Krajowa Platforma Udostępniania Danych ma kosztować ok. 80 mln zł

Stworzenie Krajowej Platformy Udostępniania Danych ma kosztować ok. 80 mln zł - poinformował we wtorek podsekretarz stanu w KPRM Paweł Lewandowski. Platforma ma zapewnić ustandaryzowane mechanizmy dostępu do danych przetwarzanych w referencyjnych rejestrach publicznych.

Przedstawiciel KPRM brał we wtorek udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, która dyskutowała na temat wdrożenia koncepcji Krajowej Platformy Udostępniania Danych.

Koncepcja KPUD zakłada wytworzenie rozwiązań organizacyjno-technicznych, które pozwolą rozwiązać przedstawione problemy dostępu do danych i ich wykorzystania. Ma ona pozwolić na pełne wykorzystanie potencjału danych gromadzonych przez administrację publiczną.

Podsekretarz pytany o koszt stworzenia systemu poinformował, że szacunkowy koszt organizacji Krajowej Platformy Udostępniania Danych to ok. 80 mln zł. "Z czego rozwiązania centralne to ok. 25 mln zł, obszarowe platformy udostępniania danych dla osób fizycznych to 30 mln zł, i dla podmiotów to jest 25 mln zł" - przekazał.

Lewandowski dodał, że KPUD miałaby być sfinansowana ze środków unijnych. Wskazał, że całość projektu przewidziana jest na trzy lata, a pierwsze efekty będzie już widać po 9 miesiącach. Podkreślił, że Krajowa Platforma Udostępniania Danych nie będzie nowym rejestrem danych, a będzie korzystać z już istniejących.

Wdrożenie koncepcji Krajowej Platformy Udostępniania Danych ma uprościć dostęp do danych zarówno dla konsumentów, jak i gestorów, czyli właścicieli tych danych. Zakłada się wykorzystanie i integrację już funkcjonujących publicznych systemów teleinformatycznych.

KPUD ma się składać m.in. z platform udostępniania danych, które będą udostępniały dane referencyjne związane z określonym obszarem tematycznym.

