KPRM: do samorządów w całej Polsce trafi prawie 26 mld zł

W ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych do samorządów w całej Polsce trafi prawie 26 mld zł - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dodano, że środki te pozwolą samorządom m.in. remontować drogi, budować przedszkola lub boiska. Powstanie 5 tys. inwestycji.

"W ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (RPIS) do samorządów w całej Polsce trafi prawie 26 mld zł" - poinformowała w sobotę Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) w komunikacie. Dodano, że dzięki temu w całej Polsce powstanie 5 tys. inwestycji. Przypomniano, że to kolejna edycja rządowego programu skierowana do wszystkich samorządów w całej Polsce. KPRM wskazała, że te dodatkowe środki pozwolą samorządom remontować drogi, budować przedszkola lub boiska sportowe czy montować oświetlenie przejścia dla pieszych.

"W ubiegłych latach do Jednostek Samorządu Terytorialnego trafiło ponad 53 mld zł" - podano. Wyjaśniono, że w I naborze dofinansowanie otrzymało 97 proc. jednostek samorządu terytorialnego. W II naborze dofinansowanie otrzymało 100 proc. samorządów, które złożyły wniosek. "Dzięki RPIS we wsiach, gminach czy miastach w całej Polsce powstały lub zostały zmodernizowane m.in. drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, boiska i obiekty sportowe, żłobki, przedszkola i szkoły, siłownie plenerowe, budynki i infrastruktura towarzysząca OSP" - zwróciła uwagę KPRM.

Przypomniano, że dotychczas odbyło się osiem edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. "Na inwestycje w całej Polsce w ramach RPIS przeznaczyliśmy - bez uwzględnienia VIII naboru - ponad 71 mld zł" - zaznaczono.

Jak podała KPRM I, II i VIII edycja programu była przeznaczona dla wszystkich samorządów w całej Polsce; III i VI edycja była zaadresowana do obszarów popegeerowskich; IV edycja była wsparciem dla gmin uzdrowiskowych; V i VII edycja miała na celu rozwój stref przemysłowych w samorządach.

"Mam dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić wyniki kolejnego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych. Tego programu, który na przestrzeni ostatnich kilku lat zmienił krajobraz naszych miast, miasteczek, wsi w sposób nie do poznania. Wśród tych inwestycji mamy te inwestycje blisko ludzi, które zmieniają życie mieszkańców w każdej miejscowości, w każdej gminie w Polsce" - powiedział, cytowany w komunikacie, premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że "wszystko robimy z myślą o tym, żeby mieszkańcom Polski lokalnej żyło się jak najlepiej, a gminy mogły się rozwijać".

KPRM poinformowała, że każda jednostka samorządu terytorialnego czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

"1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł. Dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa wyniesie od 80 proc. nawet do 95 proc." - wskazano w komunikacie.