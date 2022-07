KPRM: elektronicznie będzie można zgłosić zapotrzebowanie na szerokopasmowy internet

Za pośrednictwem specjalnego systemu będzie można elektronicznie zgłosić w danym punkcie adresowym zapotrzebowanie na usługę stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu - przewiduje przyjęty przez rząd projekt noweli ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformowano, że rząd we wtorek przyjął projekt noweli ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, który został przygotowany przez sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusza Cieszyńskiego.

"Rząd chce zapewnić lepszy dostęp do informacji dotyczących dostępności usług szerokopasmowych na terenie Polski. Chodzi o stworzenie centralnej bazy danych, dzięki której możliwe będzie uzyskanie informacji m.in. o możliwości skorzystania z wybudowanych sieci szerokopasmowych, rodzaju świadczonych usług czy ofercie dostępu do Internetu szerokopasmowego" - podkreślono.

Jak wyjaśniono jednym z najważniejszych rozwiązań jakie przewiduje projekt jest wdrożenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS).

Dodano, że system będzie zbierał i nieodpłatnie udostępniał informacje o punktach adresowych, w których usługi transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu (za pomocą stacjonarnych lub ruchomych sieci telekomunikacyjnych): są oferowane, są planowane do udostępnienia - dzięki inwestycjom finansowanym ze środków publicznych, są planowane do udostępnienia w ciągu 3 lat, dzięki inwestycjom ze środków prywatnych.

"Użytkownicy systemu, za pomocą formularzy elektronicznych, będą mogli m.in. zgłosić w danym punkcie adresowym zapotrzebowanie na usługę stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu" - wyjaśniono.

Nowy system będzie umożliwiał wysyłanie automatycznych powiadomień o takim zapotrzebowaniu do wybranego podmiotu, który w tym punkcie adresowym może świadczyć usługi.

Nowe przepisy przewidują również możliwość wyznaczenia w urzędach gmin tzw. "koordynatorów szerokopasmowych". "Rola koordynatora będzie polegała m.in. na reprezentowaniu gminy w kwestiach związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci szerokopasmowych na jej terenie" - podsumowano.

