KPRM: Każdego dnia w 2020 r. średnio 11 tys. Polaków zakładało profil zaufany

W 2020 r. każdego dnia średnio ponad 11 tysięcy Polaków zakładało profil zaufany, a do urzędów dziennie trafiało niemal cztery tysiące elektronicznych pism ogólnych - podała w poniedziałek w komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Jak czytamy w komunikacie, od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. dokładnie 4 174 206 Polaków założyło profil zaufany. To niemal połowa (47 proc.) wszystkich aktywnych obecnie profili zaufanych (8 816 654). To także o ponad dwa miliony więcej niż w 2019 roku i niemal trzy miliony więcej niż w 2018 roku.

Według KPRM, rok 2020 był rekordowy, ponieważ każdego z 366 dni ubiegłego roku średnio ponad 11 tysięcy Polaków podejmowało decyzję o założeniu PZ.

Jak przypomniał sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Zagórski, profil zaufany (PZ) to tzw. środek identyfikacji elektronicznej, dzięki niemu możemy potwierdzić swoją tożsamość w internecie. To konieczne, jeśli chcemy online załatwiać sprawy urzędowe.

"Profil zaufany to zbiór danych o nas samych. W internecie, tak jak podczas osobistej wizyty w urzędzie, musimy udowodnić, że my to my. W sieci nie wylegitymujemy się dowodem osobistym, dlatego właśnie potrzebujemy profilu zaufanego" - wyjaśnił Zagórski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że profil zaufany jest ważny 3 lata. "Jeśli Wasz PZ skończył 3 lata załóżcie nowy" - zaznaczył.

Z danych Kancelarii wynika, że jedną z najpopularniejszych e-usług (czyli spraw urzędowych, które możemy załatwić online) ubiegłego roku była "Wyślij pismo ogólne". Przez 12 miesięcy 2020 roku do urzędów trafiło 1 432 770 takich elektronicznych pism. To o niemal 900 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Z prostego rachunku wynika, że każdego dnia (także w weekendy) Polacy pisali ich średnio 3914 - czytamy.

W ubiegłym roku historyczne rekordy pobiła także e-usługa "Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego". Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Polacy skorzystali z niej 197 967 razy. Dla porównania, w 2019 roku było 52 882 - podała KPRM.

Dodała, że w 2020 roku Polacy skorzystali z usługi "Zgłoś urodzenie dziecka" 146 989 razy. To niemal 102 tysiące więcej niż w 2019 r. (45 004).

W komunikacie czytamy ponadto, że na GOV.pl znajdują się też e-usługi meldunkowe, które - dzięki profilowi zaufanemu - pozwalają zameldować i wymeldować się bez wizyty w urzędzie. W 2020 roku Polacy skorzystali z tej możliwości 176 346 razy. Dla porównania, w 2019 roku - 63 237.

KPRM podała, że w 2020 roku Polacy złożyli ponad dwa razy więcej wniosków online o dowód osobisty niż rok wcześniej. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. z e-usługi "Uzyskaj dowód osobisty" skorzystało 333 960 osób. Rok wcześniej - 160 486.

Natomiast zbycie/nabycie pojazdów zgłoszono przez internet 601 297 razy. Umożliwia to e-usługa "Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu", na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę - czytamy.

"2020 to był zdecydowanie cyfrowy rok. Pandemia oczywiście przyspieszyła pewne procesy, jednak stały i sukcesywny wzrost zainteresowania e-usługami zaczął się wcześniej" - podsumował Zagórski.