KPRM: kwota wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej przekroczyła 8,7 mld złotych

Od chwili uruchomienia tarczy antykryzysowej dotychczasowa łączna kwota wsparcia dla przedsiębiorców i samozatrudnionych przekroczyła 8,7 mld złotych - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Tarcza antykryzysowa to pakiet pomocowych rozwiązań skierowanych do przedsiębiorców podczas epidemii. Jak poinformowała KPRM, do tej pory przedsiębiorcy złożyli ponad 3,87 mln wniosków o wsparcie z jej poszczególnych instrumentów.

Najczęściej składany wniosek dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ubezpieczeniowych. Takich wniosków wpłynęło ponad 1,6 mln. Liczba wniosków o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS osiągnęła natomiast prawie 60 tys.

Przedsiębiorcy również chętnie zwracają się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców w wysokości 5 tys. złotych, o którą wpłynęło prawie 2 mln wniosków. Wnioski najczęściej składane są w województwie mazowieckim, wielkopolskim, śląskim i łódzkim. Pożyczki te zostały przyznane na łączną kwotę przekraczającą 2,8 mld złotych.

Do czwartku wpłynęło też 25,1 tys. wniosków o wsparcie na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wojewódzkie urzędy pracy przekazały środki finansowe na kwotę łącznie osiągającą prawie 3 mld złotych. Wsparcie to jest skierowane na ochronę ponad 650 tys. miejsc pracy.

Z kolei o świadczenie postojowe zawnioskowało już ponad 769 tys. osób samozatrudnionych oraz ponad 155 tys. zleceniobiorców. Łączna kwota wypłaconych świadczeń to prawie 688 mln zł. Wysokość tego świadczenia to 2080 zł brutto (w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej - 1300 zł brutto).

Łączna liczba wniosków, które wpłynęły do ZUS (2 642 967) i do wojewódzkich oraz powiatowych urzędów pracy (1 230 258) wyniosła 3 873 234. Łączna kwota przyznanych dotychczas świadczeń osiągnęła 8 744 200 137 złotych.

Tzw. tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec-maj), 50 proc. wakacje składkowe dla firm do 49 osób; świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach. Wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy antykryzysowej ma wynieść 212 mld zł - to blisko 10 proc. PKB.