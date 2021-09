KPRM: na podatkowym Polskim Ładzie zyska niemal 18 mln Polaków

Podatkowe rozwiązania Polskiego Ładu pozwolą zatrzymać w kieszeniach Polaków ok. 16,5 mld zł rocznie i zyska na nim 18 mln osób - przekonuje KPRM. Przyjęte przez rząd projekty m.in. zwiększą kwotę wolną od podatku i zmienią sposób naliczania składki zdrowotnej przez firmy.

W środę Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw dot. m.in. podatkowego aspektu Polskiego Ładu. Kancelaria Premiera przekonuje, że zaakceptowane przez rząd rozwiązania pozwolą na to, by w kieszeniach Polaków rocznie pozostało ok. 16,5 mld zł, a dla 90 proc. płacących podatki w kraju nowe rozwiązania będą korzystne bądź neutralne. KPRM podkreśla, że na Polskim Ładzie zyska niemal 18 mln osób, a prawie 9 mln przestanie płacić PIT. Podatku tego nie będą płacić osoby najmniej zarabiające i prawie 70 proc. emerytów. Z kolei podatek w wysokości 32 proc. płacić będzie o połowę osób mniej niż dotychczas.

Polski Ład zakłada, że zostanie podniesiona kwota wolna od podatku do 30 tys. zł. Oznacza to, że w 2022 r. podatki będą płacone dopiero od zarobków przekraczających 30 tys. zł rocznie.

Nowe rozwiązania zakładają też podniesienie z ok. 85 tys. do 120 tys. zł progu podatkowego. Oznacza to, że zarabiający w tym przedziale zapłacą podatek w wysokości 17 a nie 32 proc.

Polski Ład zakłada ponadto, że emerytury do 2,5 tys. zł nie będą opodatkowane (emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł). KPRM jako przykład podał emeryta otrzymującego świadczenie w kwocie 3,2 tys. zł brutto, czyli 2660 netto, który na zmianach rocznie zyska 1,6 tys. zł. Z kolei w przypadku małżeństwa emerytów, z których jedna osoba otrzymuje emeryturę minimalną, a druga emeryturę na poziomie średniej - to zyska ono 2997 zł na rękę rocznie. Jeśli z kolei w małżeństwie emerytów każda osoba otrzymuje 1,8 tys. zł emerytury, to zyskają oni rocznie 2946 zł - wylicza Kancelaria.

KPRM przyznaje, że liczne dyskusje po zaprezentowaniu projektów z Polskiego Ładu jak i w trakcie konsultacji wzbudziły zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej od przedsiębiorców.

W przypadku osób (w tym przedsiębiorców) rozliczających się za pośrednictwem skali podatkowej wysokość składki nie ulegnie zmianie. Będzie ona wynosić 9 proc. od dochodu, ale bez możliwości odliczenia jej części od podatku.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami zmieni się wysokość składki dla jednoosobowych przedsiębiorców rozliczających się w sposób uproszczony, czyli tych, którzy wybiorą podatek liniowy 19 proc., ryczałt lub kartę podatkową.

W przypadku "liniowców" od 2022 r. wysokość składki zdrowotnej wyniesie 4,9 proc. KPRM podaje jako przykład np. właściciela salonu kosmetycznego z zarobkami 12 tys. zł gdzie składka wyniesie 535 zł a nie 983 zł. Z kolei franczyzobiorca dużej sieci handlowej z zarobkami 15 tys. zł, zapłaci miesięcznie 682 zł, a nie 1253 zł. Dla "ryczałtowców" z kolei przygotowano trzy progi przychodowe, których osiągniecie uzależni wysokość składki zdrowotnej. Dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla przychodów do 300 tys. będzie to zł 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a dla przychodów powyżej 300 tys. zł - 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Polski Ład zakłada także, że składka zdrowotna zmniejszy się dla osób rozliczających się kartą podatkową. Wyjaśniono, że podstawą obliczenia 9 proc. składki będzie nie wysokość średniego wynagrodzenia, a wysokość minimalnego wynagrodzenia. KPRM wskazuje, że oznacza to, że składki od fryzjera, taksówkarza czy stolarza zmniejszą się wobec wcześniejszych propozycji o połowę - z ok. 500 do 270 zł.

Rozwiązania podatkowe Polskiego Ładu wprowadzają też takie same terminy rozliczania składek zdrowotnych i społecznych. Zostanie on ujednolicony i przedłużony do 20-go dnia kolejnego miesiąca.

Przyjęte przez rząd rozwiązania wprowadzą też ulgę na powrót. Kancelaria tłumaczy, że dotyczyć ona będzie przede wszystkim osób, które mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie 3 lata nie miały rezydencji podatkowej w Polsce.

Polski Ład przewiduje również dłuższy okres na rozliczenie ulg. Okres rozliczenia ulg na ekspansję i ulgi na zabytki przedłużony zostanie z 5 do 6 lat, ulgi na terminal z 4 do 6, a ulgi na prototyp z 2 do 6.

Zaakceptowane przez rząd projekty przewidują również zmiany w tzw. estońskim CIT. Według Kancelarii taka forma rozliczenia powinna być teraz atrakcyjniejsza. Projekt zniesie limit przychodowy i dopuści do estońskiego CIT spółdzielnie, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Zniknie również opodatkowanie na wejściu i na wyjściu. KPRM podkreśliła, że ważną zmianą jest również obniżenie efektywnego opodatkowania małych CIT-owców PIT-em i CIT-em z 25 do 20 proc.

Kancelaria dodała, że w toku konsultacji wiele firm zainteresowanych przejściem na estoński CIT wnosiło o obniżenie stawki podatku również dla większych podatników. Jak podkreślono, spełniono ten warunek i od 2022 r. całość obciążenia wypłaty zysku ze spółki estońskiej PIT-em i CIT-em zmniejszy się dla większych podatników z 30 do 25 proc. - dla wszystkich, bez żadnych warunków.

Polski Ład przewiduje też wprowadzenie nowego rozwiązania, czyli podatku mającego zapobiec temu, aby duże korporacje unikały płacenia podatków w Polsce. Ministerstwo Finansów informowało wcześniej, że regulacja dotyczyć będzie spółek kapitałowych, których udział dochodów w przychodach wynosić będzie mniej niż 1 proc. Dotyczyć będzie tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej. Wynosić będzie 0,4 proc. osiąganych przez firmy przychodów plus 10 proc. nadmiarowych płatności biernych.

Resort tłumaczył, że podatkiem minimalnym może zostać objęte najwyżej kilka procent firm, przede wszystkim największe korporacje, które do tej pory unikały płacenia podatków w Polsce. Zdaniem MF z rozwiązania skorzystają firmy, które nie stosują schematów optymalizacyjnych.

