Nowe rozwiązania z Tarczy Branżowej obejmą 300 tys. firm

Z nowych rozwiązań w ramach Tarczy Branżowej skorzysta około 300 tys. firm i około 1 mln pracowników, a wsparcie wyniesie około 4,5 mld zł - poinformowała Kancelaria Premiera Rady Ministrów. Dodała, że po 29 kwietnia rozpoczną się umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej 1.0.

Jak wskazała KPRM wsparcie będzie przedłużone dla branż: gastronomia, hotele i obiekty zakwaterowania; zdrowie fizyczne, w tym siłownie, sport i rekreacja; rozrywka i kultura (targi, fotografia, filmy, estrada, muzea); sprzedaż detaliczna (bazary i targi, odzież i obuwie).

"Z nowych rozwiązań pomocowych w ramach #TarczaBranżowa skorzysta: ok. 300 tys. przedsiębiorstw, ok. 1 mln pracowników" - podkreślono. Dodano, że "łączna kwota wsparcia to ok. 4,5 mld zł". "Jesteśmy przygotowani na regionalne lockdown'y - pomoc otrzymają przedsiębiorstwa z 49 branż" - zapewniono.

🇵🇱 Rządowe wsparcie dla polskiej gospodarki:



➡️ #TarczaAntykryzysowa dla przedsiębiorców, pracowników i samorządów

➡️ #TarczaFinansowa PFR 2.0 dla mikro, małych, średnich i dużych firm

➡️ #TarczaBranżowa dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych skutkami pandemii pic.twitter.com/772oQihNjy — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 12, 2021

Kancelaria przypomniała, że wsparcie w ramach Tarczy Branżowej obejmuje zwolnienie ze składek ZUS; postojowe (w przypadku uzyskania przychodu w I lub II kwartale 2021 r. niższego o 40 proc. r/r) oraz 5 tys. zł dotacji (w przypadku uzyskania przychodu w I lub II kwartale 2021 r. niższego o 40 proc. r/r).

"Do tej pory dzięki różnym instrumentom udało nam się uratować ok. 6,5 mln miejsc pracy" - napisano we wpisie KPRM. Wskazano, że "dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników" to instrument wart ok. 1,8 mld zł miesięcznie.

Rządowe wsparcie dla polskiej gospodarki obejmuje: Tarczę Antykryzysową - pakiet przygotowany m.in dla przedsiębiorców, pracowników i samorządowców; Tarczę Finansową PFR 2.0 - program skierowany dla mikro, małych, średnich i dużych firm; Tarczę Branżową - pakiet pomocowy dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

KPRM zaznaczyła, że w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 "finansowanie może pokryć 70 proc. straty brutto za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021 r.". Dodano, że subwencje z Tarczy 2.0, "które teraz firmy dostały na 5-6 miesięcy działalności są też w pełni umarzalne".

KPRM podkreśliła, że po 29 kwietnia rozpoczną się umorzenia subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej 1.0. "W Tarczy 1.0 firmy działające pod 54 kodami PKD, które skorzystały z Tarczy 2.0 pierwotnie miały zwracać co najmniej 25 proc. subwencji otrzymanej na wiosnę 2020 r." - napisano. Zaznaczono, że decyzją premiera Mateusza Morawieckiego firmy te otrzymały "pełne umorzenie subwencji - na łączną kwotę 7 mld zł".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl