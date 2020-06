KPRM: otwarcie granic oznacza brak kwarantanny przy przyjeździe do Polski

Planowane na sobotę 13 czerwca otwarcie granic Polski oznacza, że podróżni zyskają prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium bez kwarantanny - podkreśla KPRM. Kraje sąsiadujące zostały już poinformowane - dodała Kancelaria

Jak podkreśliło KPRM, w ramach otwarcia granic Polacy po powrocie do kraju nie będą musieli odbywać obowiązkowej kwarantanny, również obywatele Unii Europejskiej będą mogli bez przeszkód wjeżdżać do Polski. Granice zewnętrzne UE pozostają jednak zamknięte.

"Kraje sąsiadujące z Polską zostały już poinformowane o ruchu Polski. Dzięki temu mają czas na przygotowanie się na zmiany" - zaznaczyła Kancelaria.

Premier Mateusz Morawiecki w czasie wizyty w firmie Styropmin w Łochowie (Mazowieckie) podkreślił, że Polska otwiera granice wcześniej, niż to zalecała Komisja Europejska, która wskazywała termin 15-16 czerwca.

Odnosząc się do decyzji innych państw o otwarciu swoich granic, również dla Polaków, Morawiecki stwierdził, że "oczywiście to jest prerogatywa każdego suwerennego państwa, żeby podjąć decyzję po swojej stronie, ponieważ wymogi sanitarne są bardzo ważne dla każdego państwa". "Jednak myślę, że UE będzie w całości wracać do normalności" - dodał szef rządu.

Jego zdaniem, na zaplanowanej na 19 czerwca Radzie Europejskiej, albo jeszcze przed nią, "większość państw będzie mogła się w tej kwestii wypowiedzieć".