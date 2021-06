KPRM: Polska od dłuższego czasu w czołówce państw UE z najniższą stopą bezrobocia

Polska od dłuższego czasu utrzymuje się w czołówce państw UE z najniższą stopą bezrobocia i rząd podejmuje wszelkie działania, aby ten trend się utrzymał - stwierdziła we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, odnosząc się do sytuacji na rynku pracy.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., przedłożoną przez ministra rozwoju, pracy i technologii.

"Rząd proponuje przyjęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w wysokości 3 000 zł oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w kwocie 19,60 zł" - czytamy we wtorkowym komunikacie KPRM.

Odnosząc się do sytuacji na rynku pracy KPRM stwierdziła, że Polska od dłuższego czasu utrzymuje się w czołówce państw UE z najniższą stopą bezrobocia i rząd podejmuje wszelkie działania, aby ten trend się utrzymał. Przypomniano, że Komisja Europejska prognozuje, że w 2021 r. bezrobocie w Polsce będzie najmniejsze w UE i wyniesie 3,5 proc. "Wstępne dane z urzędów pracy wskazują na spadek o 0,1 p.p. mdm stopy bezrobocia rejestrowanego w kwietniu do poziomu 6,3 proc." - dodano.

Według cytowanego w komunikacie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, liczba pracujących w IV kw. 2020 r. wynosiła przeciętnie ok. 16,6 mln osób, co oznacza, że zwiększyła się w stosunku do IV kwartału 2019 r. o 88 tys., tj. o 0,5 proc. Ponadto, systematycznie rośnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - według danych GUS z kwietnia br., przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach, o liczbie pracujących powyżej 9 osób, było wyższe o 0,9 proc. rdr i wyniosło 6,3 mln osób.

Jak zaznaczono, wzrostowi zatrudnienia towarzyszy wzrost wynagrodzeń. Zgodnie z danymi GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021 r. wyniosło 5 805,72 zł brutto, tj. o ok. 9,9 proc. więcej niż przed rokiem - przypomniano.

Wedle przyjętego we wtorek przez rząd projektu proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r., tj. 3000 zł, oznacza wzrost o 200 zł wobec kwoty obowiązującej w 2021 r. (2800 zł). Natomiast proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych w 2022 r., tj. 19,60 zł, oznacza wzrost o 1,30 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2021 r.

