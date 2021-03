KPRM: resort finansów pracuje nad przepisami o tzw. crowdfundingu

Resort finansów pracuje nad przepisami o tzw. crowdfundingu. Przyjęcie projektu ustawy o nadzorze nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych zaplanowano na III kw. 2021 r. - wynika z informacji na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jak wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, planowane zmiany są związane z wdrożeniem regulacji unijnych. Chodzi o rozporządzenie, które wprowadza w Unii Europejskiej jednolite zasady dotyczące finansowania społecznościowego (European Crowdfunding Service Provider, ECSP), tzw. crowdfundingu, oraz stosowną dyrektywę. Przepisy te mają obowiązywać od 10 listopada 2021 r.

Jak wyjaśniono na stronie KPRM, crowdfunding to rozwiązanie z dziedziny technologii finansowej, które zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), w szczególności spółkom typu start-up, alternatywny dostęp do finansowania. Realizowane jest ono za pośrednictwem specjalnej platformy udostępnianej w internecie otwartemu gronu odbiorców przez dostawcę usług crowdfundingowych.

Unijne rozporządzenie dotyczy platform crowdfundingowych: działających w tzw. modelu udziałowym, w którym inwestor w zamian za wpłatę obejmuje papiery wartościowe (najczęściej akcje) wyemitowane przez właściciela projektu; ułatwiających udzielanie pożyczek społecznościowych.

Rozporządzenie przyznaje dostawcom usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych swobodę świadczenia usług w całej Unii Europejskiej, jednocześnie nakładając na nich konieczność spełniania określonych obowiązków organizacyjnych. Zawiera także rozwiązania podnoszące poziom ochrony inwestorów.

Planowany termin przyjęcia odpowiednich zmian w polskim prawie to III kwartał tego roku. Nad odpowiednimi przepisami pracuje Ministerstwo Finansów - informuje KPRM na swojej stronie.

Wytłumaczono, że projektowana ustawa wskaże Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) jako organ właściwy do nadzoru nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Zarazem przyzna KNF odpowiednie uprawnienia nadzorcze - m.in. do zawieszania konkretnych ofert finansowania społecznościowego lub zawieszania prowadzenia działalności przez dostawców oraz do współdziałania z organami wymiaru sprawiedliwości i organami nadzoru z innych państw członkowskich UE.

Planowane jest także wprowadzenie odpowiednich sankcji administracyjnych i karnych za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia lub ustawy oraz odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej za poprawność i prawdziwość informacji podawanych w dokumentach informacyjnych sporządzanych w związku z ofertą finansowania społecznościowego. Nowe przepisy mają też regulować kwestie dotyczące tajemnicy zawodowej i zasad przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz uprościć niektóre wymogi informacyjne spoczywające na emitencie papierów wartościowych.

"Z dniem 10 listopada 2023 r. ulegnie podwyższeniu próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, który zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu, z 2,5 mln euro do 5 mln euro. Oferty publiczne, z których zakładane wpływy wyniosą między 2,5 mln a 5 mln euro, zostaną z tym dniem objęte obowiązkiem sporządzenia memorandum informacyjnego (lub arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, w przypadku ofert prowadzonych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej)" - wyjaśniono.

Dodano, że zgodnie unijnym rozporządzeniem właściciele projektów finansowanych na platformach finansowania społecznościowego będą mogli pozyskać środki do 5 mln euro bez konieczności sporządzania prospektu. Natomiast przez okres dwóch lat od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (tj. do dnia 9 listopada 2023 r.) w państwach, w których próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, powyżej którego należy sporządzić prospekt, wynosi mniej niż 5 mln euro, dopuszcza się prowadzenie ofert finansowania społecznościowego bez konieczności sporządzenia prospektu jedynie do wartości nieprzekraczającej progu przewidzianego w prawie krajowym.

Zmiany będą wymagały także nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przez wyłączenie stosowania jej przepisów do dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych.

