KPRM: rząd przyjął program dopłat do pszenicy oraz nawozów

Rząd przyjął nowelizację rozporządzenia, które zakłada uruchomienie pomocy dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej - poinformowano w piątek na stronach KPRM. Chodzi o dopłaty dla producentów pszenicy oraz do kupionych nawozów.

Rząd na piątkowym posiedzeniu przyjął nowelizację rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dodatkowo udzielono zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programów pomocy producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

"Rząd uruchomi pomoc dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę. Chodzi o rolników, którzy sprzedali lub sprzedadzą pszenicę w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r. Wsparcie dotyczyć będzie także producentów rolnych, którzy zakupili nawozy mineralne inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w terminie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. Oba programy wymagać będą zgody Komisji Europejskiej" - wyjaśniono w komunikacie.

Jak podkreślono, pomoc dla producentów pszenicy ma spowodować, że "efektywna cena tony pszenicy osiągnie ok. 1400 zł".

Wyjaśniono, że pomoc dla rolników, którzy będą posiadać faktury sprzedaży pszenicy w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r. wyniesie iloczyn stawki 2200zł/ha i powierzchni upraw pszenicy: objętej wsparciem bezpośrednim za 2022 rok i pomniejszonej o powierzchnię upraw, do której już udzielono pomoc; stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy wynikającej z faktur VAT, potwierdzających sprzedaż pszenicy i średniego plonu dla Polski, czyli 5,5 tony.

"Przykładowo, rolnik który otrzymał płatności bezpośrednie za 2022 r. do 10 ha pszenicy i sprzedał lub sprzeda w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r. np. 42 tony pszenicy, otrzyma 16 800 zł" - przekazano.

Program przewiduje, że wsparcie przeznaczone będzie dla rolników, którzy posiadają gospodarstwo do 300 ha.

Odnośnie dopłat do nawozów, to otrzymają je rolnicy, którzy w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. zakupili nawozy mineralne inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Pomoc przeznaczona będzie dla rolników, którzy posiadają gospodarstwo do 300 ha i złożyli w 2023 r. wniosek o płatności bezpośrednie.

Jak wyjaśniono, wysokość pomocy to iloczyn: deklarowanej we wniosku o płatność bezpośrednią powierzchni upraw i stawki pomocy; liczby zakupionych ton nawozów i różnicy ceny zapłaconej przez rolnika i średniej z okresu 16 maja 2021 r. - 31 marca 2022 r.

Stawka pomocy będzie zróżnicowana i wyniesie: 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych; 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych.

