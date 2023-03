KPRM: średnia za rządów PiS to ponad 200 tys. oddawanych mieszkań rocznie

Średnia roczna liczba oddawanych mieszkań za rządów PiS to ponad 200 tys., kiedy za poprzedników było to poniżej 150 tys. mieszkań rocznie - wskazała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w mediach społecznościowych.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na swoim oficjalnym profilu na Twitterze podkreśliła, że poprawa sytuacji mieszkaniowej to praca na lata.

"Średnia roczna za naszych rządów to powyżej 200 tys. mieszkań, a za czasów naszych poprzedników to poniżej 150 tys. mieszkań - to wielka różnica, która jest widoczna na rynku" - zaznaczono we wpisie. Wskazano, że od 2016 roku liczba oddawanych mieszkań wzrosła o prawie 100 tys. rocznie.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez KPRM w 2022 r. oddano 238,6 tys. nowych mieszkań do użytkowania. W 2021 r. było to 234,7 tys. lokali; w 2020 r. - 220,8 tys.; w 2019 r. - 207,4 tys.; w 2018 r. - 185,1 tys.; w 2017 r. - 178,3 tys.; w 2016 r. - 163,3 tys.

Dodano, że w 2015 r. oddano 147,7 tys. mieszkań; w 2014 r. - 143,2 tys.; w 2013 r. - 145,1 tys.; w 2012 r. - 152,9 tys.; w 2011 r. - 131 tys.; w 2010 r. - 135,8 tys.; w 2009 r. - 160 tys.; w 2008 r. - 165,2 tys.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Zgodnie z nim od 1 lipca 2023 r. ma ruszyć program "Pierwsze Mieszkanie", który będzie przewidywać bezpieczny kredyt ze stałą stopą, do którego dopłaci państwo. Będzie można również otworzyć konto mieszkaniowe z dopłatą. Na nowe rozwiązanie rząd ma przeznaczyć w ciągu 10 lat ok. 16 mld zł.

Osoba gotowa kupić pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny będzie mogła skorzystać z bezpiecznego kredytu 2 proc., czyli systemu dopłat do kredytu hipotecznego. Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego stanowić będzie różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Z takich dopłat będzie można korzystać przez pierwszych 10 lat od zaciągnięcia kredytu hipotecznego.

Bezpieczny kredyt ze stałą stopą będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie miała i nie ma mieszkania. W przypadku małżeństwa - lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka - warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich. Kredyt będzie można otrzymać w wysokości do 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub posiadania co najmniej jednego dziecka - do 600 tys. zł.

Bezpieczny kredyt będzie można uzyskać do 2027 r., z możliwością przedłużenia.

Drugim elementem programu ma być konto mieszkaniowe z premią od państwa. To rozwiązanie przeznaczone dla osób, które planują zakup mieszkania w przyszłości, np. dla swoich dzieci. Będzie je mógł otworzyć m.in. każdy, kto nie miał i nie ma mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Z rozwiązania będzie mogła skorzystać także osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwojgiem własnych lub przysposobionych dzieci.

Konto mieszkaniowe będzie można założyć od 13. roku życia i trzeba będzie na nim systematycznie oszczędzać od 3 do 10 lat. Minimalnie na konto będzie można wpłacić 500 zł miesięcznie; maksymalna wpłata to 2 tys. zł miesięcznie. W każdym roku skorzystać będzie można z jednego miesiąca wakacji od oszczędzania. Za minimum 11 wpłat w roku w kwocie co najmniej 500 zł można będzie otrzymać dodatkową premię oszczędnościową od państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik bardziej korzystny dla oszczędzającego.

Oszczędności na koncie mieszkaniowym mają być dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, a odsetki mają być zwolnione z tzw. podatku Belki.

Premia mieszkaniowa i zwolnienie z podatku będą przysługiwać w przypadku wypłaty odłożonych środków na zakup pierwszego mieszkania, a także na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej albo partycypację w SIM bądź TBS.

