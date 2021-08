KPRM: w lipcu Profil Zaufany założyło 567 tys. osób

W lipcu 2021 r. Profil Zaufany założyło 567 101 osób, co jest trzecim najlepszym rezultatem w 10 letniej historii profilu - poinformował w czwartek Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Według KPRM, Profil Zaufany ma już ponad 12 milionów obywateli Polski, z czego niemal 3,4 miliona założyło go tylko w tym roku. "PZ jest kluczem do e-usług. Umożliwia potwierdzanie tożsamości w internecie. Dzięki temu każdy - kto go ma - sprawy urzędowe może załatwiać z dowolnego miejsca i o dowolnej porze - online" - podkreśla sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński.

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej opublikował też statystki użycia cyfrowych usług w lipcu. Na przykład z e-usługi Historia Pojazdu skorzystano ponad 25,5 mln razy. Usługa pozwala sprawdzić stan licznika oraz to, czy pojazd nie jest kradziony, albo czy nie był złomowany.

Nieco ponad 2 mln razy sprawdzano online liczbę punktów karnych. 59 tys. razy skorzystano z e-usługi Bezpieczny autobus, która pozwala sprawdzić podstawowe dane na temat autobusu lub autokaru. Dzięki temu przed wyjazdem można się upewnić m.in. czy autobus, do którego wsiadamy, ma ważne badanie techniczne i aktualne OC.

77,5 tys. razy obywatele skorzystali z e-usługi Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu.

Ponad 184 tys. razy skorzystano z usługi Wyślij pismo ogólne, która umożliwia załatwienie lub zainicjowanie załatwienia wielu rodzajów spraw w ministerstwach czy urzędach, np. gminy albo skarbowych.

Złożono też ponad 25,5 tys. wniosków o odpis aktu stanu cywilnego. Elektronicznie zgłoszono urodzenie 12 329 dzieci.

43 tys. osób złożyło online wniosek o dowód osobisty. Jednak, jak przypomniała KPRM, od 27 lipca, w związku z pracami przygotowawczymi do wprowadzenia w Polsce dowodów osobistych z odciskami palców właścicieli, nie ma już takiej możliwości. Ciągle jednak przez internet można zgłosić zgubienie dowodu osobistego. W lipcu Polacy skorzystano z tej usługi 6035 razy.

