KPRM: w środę rząd zajmie się projektem ustawy budżetowej na rok 2021

Rząd zajmie się w środę projektem ustawy budżetowej na rok 2021 - wynika z opublikowanego we wtorek porządku obrad środowego posiedzenia Rady Ministrów.

Wcześniej we wtorek o takiej możliwości mówił minister finansów Tadeusz Kościński.

"Do piątku, w tym tygodniu, projekt musi trafić do Rady Dialogu Społecznego" - powiedział Kościński we wtorek rano na antenie Radia Gdańsk.

"Deficyt przyszłorocznego budżetu będzie pochodną tegorocznego. (...) Do końca września musimy złożyć projekt budżetu do Sejmu i wtedy będzie wiadomo, jaki jest prognozowany deficyt na przyszły rok" - dodał.