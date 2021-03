KPRM zaprasza polskie firmy do Europejskiej Koalicji na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji

Do 9 marca polskie firmy mogą przystąpić do Europejskiej Koalicji na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji - poinformował we wtorek Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM. Celem Koalicji jest odpowiedź na wyzwania związane ze zmianą klimatu.

Jak wskazano w komunikacie, Europejska Koalicja na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji to inicjatywa rządu Portugalii.

Jej celem jest wypracowanie odpowiedzi europejskich firm na wyzwania związane ze zmianą klimatu, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, zanieczyszczeniem środowiska i utratą różnorodności biologicznej - czytamy.

W komunikacie podkreślono, że firmy, które przystąpią do Koalicji zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w zielonej transformacji Unii Europejskiej poprzez wdrażanie ekologicznych rozwiązań cyfrowych o znacznej efektywności energetycznej i materiałowej, które mają pozytywny wpływ na różne sektory. Udział w opracowaniu wiarygodnych i porównywalnych metodologii oceny wpływu ekologicznych rozwiązań cyfrowych na środowisko i klimat w priorytetowych sektorach, takich jak: energia, transport, produkcja, rolnictwo i budownictwo, a także udział w dialogu międzysektorowym w celu opracowania ekologicznych rozwiązań cyfrowych w różnych sektorach oraz zachęcanie do podnoszenia umiejętności cyfrowych pracowników.

Jak podała Kancelaria, firmy zainteresowane przystąpieniem do Europejskiej Koalicji na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji, mogą się zgłaszać do 9 marca. Wystarczy wysłać maila na adres zagranica@mc.gov.pl.

W komunikacie dodano, że deklaracja miałaby zostać podpisana przez przedstawicieli wybranych firm europejskich już 19 marca, podczas tegorocznej edycji Digital Day, czyli corocznej konferencji organizowanej przez Komisję Europejską.