KPRP: rozpoczął się nabór wniosków do XXI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Rozpoczął się nabór do XXI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP; zgłoszenia będą przyjmowane do 23 czerwca 2023 r. - poinformowała prezydencka kancelaria.

Prezydent - przypomniała KPRP - przyznaje Nagrodę Gospodarczą w pięciu kategoriach głównych: Lider MŚP, Narodowy Sukces, Międzynarodowy Sukces, Odpowiedzialny Biznes i Firma Rodzinna. Są również dwie kategorie specjalne: Badania+Rozwój i STARTUP_PL

Jak poinformowano, do zgłaszania kandydatur zostało zaproszonych blisko 250 instytucji.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP - podaje KPRP - to przyznawane raz do roku wyróżnienie, którym uhonorowane zostają podmioty przyczyniające się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegające zasad odpowiedzialnego biznesu, promujące pozytywny wizerunek Polski oraz stanowiące wzór funkcjonowania dla innych.

Prezydent może przyznać Nagrodę Gospodarczą również polskim zespołom badawczym i jednostkom naukowym, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.

W ubiegłym roku, w XX edycji, nagrodę specjalną otrzymało województwo podkarpackie. W kategorii Lider MŚP wyróżnienie otrzymała wówczas firma Ekoenergetyka Polska SA; w kategorii Narodowy Sukces firma H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych; w kategorii Międzynarodowy Sukces - firma Advanced Protection Systems SA, która produkuje system obrony przed dronami. W kategorii Odpowiedzialny Biznes - firma RST Roztocze, a w kategorii Firma Rodzinna - spółka Ster. W kategorii Badania i Rozwój najlepsza okazała się firma ADJ Nanotechnology. A spośród Startupów zwyciężyła firma Chronospace.