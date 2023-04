Kraje ASEAN chcą uniezależnić się od dolara i juana

Kraje ASEAN planują rozwijać wzajemne płatności w oparciu o waluty lokalne zamiast dolara.

W komunikatach opublikowanych podczas dziewiątego spotkania Ministrów Finansów oraz Prezesów Banków Centralnych ASEAN znalazła się deklaracja o planowanym sukcesywnym odejściu od dolara i zastąpienia go walutami lokalnymi w transakcjach pomiędzy krajami członkowskimi Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo – Wschodniej (ASEAN). Decyzję tą motywowano wzmacnianiem odporności rynku lokalnego na zawirowania gospodarcze. Biorąc pod uwagę wcześniejsze deklaracje Prezydenta Indonezji i Banku Indonezji, a więc kraju będącego gospodarzem szczytu, dotyczące uniezależnienia się od dolara w obliczu sankcji na Rosję, należy uznać tą deklarację jako kolejną reakcję Globalnego Południa zmierzającą do zmniejszenia zależności od dolara.

28 marca na Bali w Indonezji rozpoczęło się dziewiąte spotkanie Ministrów Finansów oraz Prezesów Banków Centralnych ASEAN. Jest to doroczne spotkanie organizowane w ramach inicjatyw wielostronnych realizowanych pod auspicjami ASEAN, tj. Stowarzyszenia Krajów Azji Południowo – Wschodniej, bloku polityczno – ekonomicznego zrzeszającego Brunei, Filipiny, Indonezję, Kambodżę, Laos, Malezję, Mjanmę (Birmę), Singapur, Tajlandię oraz Wietnam i obejmującego ponad 667 mln ludzi.

Państwa ASEAN chcą zmniejszenie uzależnienia od głównych walut międzynarodowych

Szczyt, jak większość spotkań pod egidą stowarzyszenia miał bogaty program, zwykle jednak komunikaty wydawane w trakcie i po spotkaniu są interesujące jedynie dla wąskiego grona specjalistów. W tym roku jednak, szerokim echem odbiła się informacja, że jednym z głównych obszarów dyskutowanych przez polityków i finansistów było zmniejszenie uzależnienia od głównych walut międzynarodowych: dolara amerykańskiego, euro, funta brytyjskiego i japońskiego jena na rzecz rozliczania handlu wewnętrznego w ramach tzw. modelu LCT (Local Currency Transactions), będącego rozwinięciem już uruchomionego przez część państw LCS (Local Currency Settlement). I choć w deklaracjach oficjalnych na stronach ministerstw i banków krajów członkowskich (brak jeszcze oficjalnej deklaracji samego szczytu) jest to tylko jeden z punktów, nie można przecenić jego znaczenia.

Uniezależnienie nie tylko od Zachodu, ale także od Chin

Inicjatywa współgra z dopiero co ogłoszoną przez prezydenta Indonezji Joko Widodo inicjatywą rozwoju lokalnego systemu płatniczego, celem uniezależnienia się od wpływów zewnętrznych w obliczu sankcji na Rosję odcinających ten kraj od globalnych systemów płatności. Pomysł odnotowały szczególnie media chińskie, które widzą w tym szansę dla swojego kraju. Co prawda, wbrew słowom części analityków, nie należy spodziewać się zastąpienia walut zachodnich chińskim juanem – cały sens inicjatywy to uniezależnienie się od powiązań zewnętrznych, a więc również chińskich.

Sam pomysł jednak wskazuje na coraz dalej posunięte obawy kolejnych państw związane w szczególności z dominacją dolara amerykańskiego, oraz tendencje do zmiany tego stanu rzeczy. W połączeniu z ostatnimi deklaracjami Arabii Saudyjskiej o rozliczaniu transakcji z Chinami w juanach, oraz zgłoszonej w pierwszych dniach kwietnia malezyjskiej propozycji powołania azjatyckiej alternatywy dla Banku Światowego wydaje się to być kolejny krok na drodze do sukcesywnej ograniczenia roli dolara w gospodarce światowej.

