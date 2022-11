Kraje rozwijające się naciskają na bogate w sprawie klimatycznego finansowania

Kolejny dzień szczytu klimatycznego w Szarm-el-Szejk został ponownie zdominowany przez najważniejszą kwestię omawianą na COP27, czyli fundusz strat i szkód (loss and damage).

Państwa rozwijające się nie ustają w naciskach na bogate kraje, by te płaciły za spowodowane zmianami klimatu ekstremalne zjawiska, których doświadczają.

Na razie państwa bogate nie zdołały wywiązać się z obietnicy wypłacania tym biednym 100 miliardów dolarów rocznie na walkę z globalnym ociepleniem.

Pieniądze z funduszu strat i szkód miałyby być przeznaczone na adaptację do zmian klimatu.

Na spotkaniu ministerialnym, gdzie głos zabierali członkowie rządów poszczególnych krajów, państwa biedniejsze wskazywały, że zmagają się z ogromnymi stratami wywołanymi rosnącą globalną temperaturą, natomiast kraje bogate nie dość, że na razie jasno nie zadeklarowały, że je zrekompensują, to nadal nie wywiązały się z obietnic finansowych złożonych jeszcze w 2020 roku.

Mowa tu o danej wówczas obietnicy, że będą wypłacać rocznie 100 miliardów dolarów na rzecz państw rozwijających się, by wesprzeć ich działania w walce o klimat. Na razie nie udało się nawet łącznie wypłacić 100 miliardów w ciągu już niemal 3 lat.

Państwa biedne oskarżają bogate o brak działań i wywiązywania się z obietnic

- Zasięg i efekty szoków klimatycznych jest w Pakistanie poza wszelkimi kalkulacjami finansowymi. Zaledwie jeden z nich – mam tu na myśli tegoroczną powódź - kosztował nas 30 miliardów dolarów, podczas gdy nasz udział w emisjach gazów cieplarnianych w skali globalnej wynosi poniżej 1 procenta. Dlatego musi powstać fundusz strat i szkód, a międzynarodowe instytucje finansowe muszą zmienić swoją politykę finansowania strat w biednych krajach – apelowała Sherry Rehman, minister klimatu Pakistanu.

Reprezentujący Wielką Brytanię prezydent COP26 Alok Sharma argumentował z kolei, że musi być kontrola nad środkami wydawanymi przez kraje rozwijające się i rzetelna metoda sprawdzania, czy rzeczywiście za pomocą przeznaczanych przez państwa bogate pieniędzy finansowane są projekty działające na rzecz ochrony klimatu.

- Jesteśmy nieproporcjonalnie dotknięci zmianami klimatu. Muszą być pieniądze na politykę strat i szkód. Muszą nastąpić realne działania w tej kwestii, a nie deklaracje – argumentował minister finansów położonego na Pacyfiku Tuvalu Seve Paeniu.

- Musimy w końcu wywiązać się z tych 100 miliardów. To kluczowe, jeśli mamy być wiarygodni w oczach państw rozwijających się. Norwegia ostatnio podwoiła swoje nakłady na ten cel – przekonywał Espen Barth Eide, minister klimatu i środowiska Norwegii.

Fundusz strat i szkód mógłby pozwolić na uporządkowanie klimatycznego finansowania

Reprezentant Argentyny, Brazylii i Urugwaju zwracał uwagę, że finansowanie dla krajów rozwijających się nie może opierać się na politycznych deklaracjach, ale trzeba stworzyć mechanizm, który pozwoli na przewidywalne finansowanie i tym mógłby być właśnie fundusz strat i szkód.

- Oczekujemy, że do końca 2022 roku kraje bogate nie tylko dostarczą 100 miliardów dolarów za ten rok, ale i to co zaległe za lata 2020 i 2021 – mówił.

Obecny na spotkaniu reprezentant UE Frans Timmermans oświadczył, że UE dostarczyła dotychczas 27 miliardów finansowania krajom rozwijającym się i podkreślił, że w takim finansowaniu musi wziąć też udział sektor prywatny.

Z kolei jeden z przedstawicieli ONZ mówił, że prócz finansowania musi pojawić się też odpowiedni system, który pozwoli właściwie rozdysponowywać środki.

Na razie brak jasnych deklaracji, że fundusz strat i szkód zostanie powołany do życia, jednak jest to niewątpliwie najważniejszy temat COP27 i państwa rozwijające się bardzo mocno naciskają na kraje bogate w sprawie jego utworzenia.

