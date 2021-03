Krajewski (PSL) o KPO: to karygodne, że tylko 2,5 mld zł jest na rolnictwo

To karygodne, że z 250 mld zł w Krajowym Planie Odbudowy, tylko 2,5 mld zł rząd planuje przeznaczyć na rolnictwo, a potrzeba jest 10 razy więcej - mówił poseł KP Koalicja Polska PSL-UED-Konserwatyści, Stefan Krajewski.

Oparty na pięciu filarach Krajowy Plan Odbudowy (KPO) zaprezentowany został w piątek. Ruszyły konsultacje planu, o którym premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to jeden z istotnych filarów całego wielkiego programu gospodarczego, który rząd będzie wkrótce odsłaniać w kolejnych etapach.

Poseł Krajewski powiedział, że "przeraża" go, iż "na rolnictwo i obszary wiejskie rząd planuje przeznaczyć z 250 miliardów zaledwie 2,5 mld zł, czyli 1 proc." "Według rządu, ani rolnictwo, ani obszary wiejskie nie ucierpiały wskutek pandemii" - mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie.

Poseł uznał to za "karygodne" i pytał, gdzie jest szef resortu rolnictwa Grzegorz Puda. Za "skandaliczny" uznał też fakt, że w Krajowym Planie Odbudowy posłużono się niewłaściwą nazwą ARiMR, gdyż zamiast tego "pojawia się nazwa Agencji Rozwoju Rolnictwa". "Wzywamy rząd do podjęcia działań. (...) Rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy, rolno-przetwórczy, czeka ciągle na wsparcie, którego nie ma" - oświadczył Krajewski.

Pytany przez PAP, od jakiej kwoty chciałby rozpocząć z rządem konsultacje o ewentualnym zwiększeniu wydatków na te cele, poseł stwierdził, że powinna być to 10 proc. KPO, czyli mniej więcej 25 mld zł. "W ramach negocjacji w Unii Europejskiej, rolnictwo niejednokrotnie stanowiło nawet do 50 proc. wydatków. Dzisiaj to są mniejsze kwoty, natomiast żeby realnie można było to rozpatrywać w kategoriach pomocy, to chociażby 10 proc. tego, co jest przeznaczone na wszystkie gałęzie, trzeba by było przeznaczyć na rolnictwo" - przekonywał.

Według rzecznika PSL i prezesa Forum Młodych Ludowców Miłosza Motyki, "pięć ostatnich lat, to 35 mld zł mniej z krajowego budżetu na polskie rolnictwo". "Żeby to zrekompensować, myślę, że ta kwota 2,5 mld zł powinna być przynajmniej 4-krotnie powiększona" - ocenił Motyka.

Motyka wspomniał także o "realnych planach wyjścia do przodu" w usprawnianiu funkcjonowania rolnictwa. Według niego, kolejni ministrowie rolnictwa "nie mieli żadnego pomysłu, jak poprawić życie tym gospodarzom, którzy przechodzą na emeryturę".

"Jako klub złożymy projekt ustawy, który zagwarantuje prawo do emerytury rolnikom bez obowiązku zbywania gospodarstwa. (...) I liczymy na to, że partia, która mieniła się obrońcami polskiej wsi, zwłaszcza przed wyborami, po wyborach zagłosuje za takim projektem, o który proszą rolnicy i wnioskują organizacje rolnicze" - mówił rzecznik PSL.