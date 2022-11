Krajowa Grupa Spożywcza bezpośrednim dystrybutorem nawozów sztucznych

Krajowa Grupa Spożywcza została oficjalnym dystrybutorem nawozów Grupy Azoty S.A. i Anwil S.A. KGS chce obecnie zwiększyć sprzedaż nawozów, oferując rolnikom atrakcyjne ceny - poinformowała we wtorek spółka.

Już od połowy tego roku polscy rolnicy mogą kupować nawozy bezpośrednio w Krajowej Grupie Spożywczej. W ostatnich tygodniach dzięki przeprowadzonym negocjacjom Grupa zwiększyła swoje wolumeny. Zamówienia na nawozy można składać przez cały czas, aż do wyczerpania ilości kontraktowych - czytamy w komunikacie KGS.

Należy zaznaczyć, że rolnicy, którzy chcą zaopatrzyć się w nawozy nie muszą współpracować z Krajową Grupą Spożywczą. Natomiast plantatorzy, którzy współpracują z KGS poza płatnością gotówkową mają dodatkową możliwość zakupu nawozów na kompensatę w rozliczeniu za dostarczony surowiec - poinformowano.

Aby uzyskać informację o bieżących cenach nawozów, należy skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem któregoś z dziewięciu punktów dystrybucyjnych zlokalizowanych w sześciu województwach Polski. Ponadto Krajowa Grupa Spożywcza w najbliższym czasie planuje zwiększyć liczbę swoich punktów sprzedaży.

Punkty te znajdują się w miejscowościach: Dobrzelin, Kluczewo, Stargard, Kruszwica, Werbkowice, Brześć Kujawski, Malbork, Nakło nad Notecią, Płock, Siennica Nadolna.

"Zamówienia realizowane zarówno z Grupą Azoty, jak i Anwil są wyłącznie +całosamochodowe+. W sytuacji, w której rolnik planuje zakupić mniejszą ilość nawozu, powinien zadzwonić lub udać się do najbliższego Punktu Sprzedaży Detalicznej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w celu uzyskania szczegółowej informacji o dostępności danego nawozu - zaznaczono w komunikacie.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. to największa państwowa spółka zajmująca się produkcją, przechowywaniem i sprzedażą żywności. Celem jej utworzenia jest budowanie silnego podmiotu spożywczego. Grupa Kapitałowa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. posiada kilkanaście spółek zależnych w segmentach: zbożowo-młynarskim, cukrowym, skrobi ziemniaczanej, owocowo-warzywnym, słodyczy, rolnym, nasiennym. Powstanie tego holdingu ma wzmocnić pozycję polskiego rolnika oraz ochronić go przed nieuczciwymi praktykami ze strony dużych kontrahentów, w tym dystrybutorów. W KGS pracuje 5 tys. osób. Jej przychód - to ponad 3,5 mld zł.-

Każda tarcza, to większy deficyt. Minister finansów o tym, czy grozi nam katastrofa

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl