Krajowa Grupa Spożywcza ma zapewnić Polsce bezpieczeństwo żywnościowe

W ciągu 7 dni przedstawimy Radzie Ministrów projekt uchwały dotyczącej powołania Krajowej Grupy Spożywczej, która będzie budowana w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową - oznajmił we wtorek (29 marca) wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Krajowa Grupa Spożywcza będzie budowana w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową - powiedział Jacek Sasin.

Bezpieczeństwo żywnościowe i wsparcie polskiego rolnictwa to fundamenty polityki rządu - dodał.

Napaść Rosji na Ukrainę i wynikające z niej zmiany pokazały, jak bardzo ważne jest możliwość zapewnienia bezpieczeństwa gospodarce - zaznaczył.

We wtorek (29 marca) odbyła się wspólna konferencja wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacek Sasin z ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem nt. Krajowej Grupy Spożywczej.

Priorytetem bezpieczeństwo żywności

"Przed chwilą została podpisana umowa o przekazaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nadzoru właścicielskiego nad siedmioma spółkami z sektora spożywczego do Ministerstwa Aktywów Państwowych, a tym samym został zakończony proces konsolidacji nadzoru właścicielskiego przez scalenie go w MAP" - powiedział we wtorek na konferencji prasowej wicepremier Sasin.



"To pozwala nam sfinalizować proces prowadzony wspólnie z ministerstwem rolnictwa od wielu miesięcy, proces powołania polskiego holdingu spożywczego, czy raczej Krajowej Grupy Spożywczej, bo tak chcemy, aby się nazywała. Chodzi o skonsolidowanie państwowego sektora spożywczego w jednym silnym podmiocie, który będzie wspierał politykę państwa w tym sektorze" - dodał Sasin.



"Krajowa Grupa Spożywcza będzie budowana w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową. Kolejnym etapem tego działania będzie przedłożenie Radzie Ministrów stosownego projektu uchwały i w ciągu 7 dni Ministerstwo Aktywów Państwowych taki projekt uchwały przedłoży. Rada Ministrów podejmie decyzję i będziemy mogli powiedzieć, że Krajowa Grupa Spożywcza stała się faktem" - powiedział we wtorek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin na wspólnej z ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem konferencji prasowej.





Konferencja prasowa nt. Krajowej Grupy Spożywczej https://t.co/LheVaKROqI — Ministerstwo Aktywów Państwowych 🇵🇱 (@MAPGOVPL) March 29, 2022

Dodał, że bezpieczeństwo żywnościowe i wsparcie polskiego rolnictwa to fundamenty polityki rządu. Stwierdził, że napaść Rosji na Ukrainę i wynikające z niej zmiany pokazały, jak bardzo ważne jest możliwość zapewnienia bezpieczeństwa gospodarce.



"Dlatego budujemy koncern paliwowo-energetyczny. Tutaj jesteśmy na ostatniej prostej połączenia Orlenu z PNGiG, w ciągu najbliższych kilku miesięcy powołanie nowego podmiotu stanie się faktem. Dzisiaj mówimy o konsolidacji sektora spożywczego, będzie inicjować działania w innych obszarach gospodarki" - dodał Sasin.



"Zamierzamy w przyszłości dokonywać akwizycji do polskiego holdingu spożywczego" - zapowiedział zapowiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.



"Mamy zamiar pozyskiwać do tego holdingu nowe podmioty, w tym zagraniczne, bo dziś takie możliwości są" - dodał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl