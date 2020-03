Krajowa Izba Gospodarcza wylicza, jak walczyć z pandemią w gospodarce

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) wydała zalecenia mające przeciwdziałać skutkom pandemii w obszarze gospodarki. Izba akcentuje, jak ważne jest, by władze podjęły rzeczywiste działania na rzecz stabilizacji gospodarki krajowej i współdziałały z Komisją Europejską w celu uspokojenia nastrojów społecznych.

KIG sugeruje, by w ich przypadku zastosować rozwiązanie kredytowe wprost na finansowanie bieżącej działalności i ponoszenie kosztów w wysokości znaczącego procentu przeciętnie osiąganych w kilku ostatnich latach przychodów.Izba nie zapomina także o ogólnym nastroju społecznym, który jest zdominowany strachem. Stąd dla KIG ważne jest, by uspokajać nastroje społeczne i nieść pomoc dla pracowników, którzy stają w obliczu spadku wysokości wynagrodzeń a nierzadko również utraty pracy."Krajowa Izba Gospodarcza przychyla się do prezydenckich propozycji prolongaty spłaty rat kredytów hipotecznych. Istotne jest to, że przystąpienie banków do takich programów miałoby być dobrowolne. Obecnie zaangażowanie państwa w sektor bankowy jest na tyle istotne, że samo działanie banków z udziałem skarbu państwa powinno upowszechnić ten mechanizm na zasadach samoregulacji" czytamy w dalszej części komunikatu KIG.Krajowa Izba Gospodarcza deklaruje władzom RP gotowość do współpracy i wszelką pomoc w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii, w szczególności w obszarze gospodarki.