Krajowa Spółka Cukrowa wyprodukowała w kampanii 820 tys. ton cukru

W sezonie 2020/2021 Krajowa Spółka Cukrowa wyprodukowała 820 tys. ton cukru, przerabiając 6,2 mln ton buraków cukrowych - poinformował PAP rzecznik spółki Szymon Smajdor. Z powodu niekorzystnej pogody oraz szkodników zbiory były niższe niż zakładano.

Tegoroczna kampania została już zakończona.

"Tegoroczne zbiory buraka cukrowego, ze względu na niekorzystne dla uprawy warunki pogodowe oraz szkodniki, które zaatakowały uprawy naszych plantatorów w czasie całego cyklu produkcyjnego, okazały się być niższe niż pierwotnie zakładaliśmy. Ostatecznie wyprodukowaliśmy 820 tys. ton cukru z 6,2 mln ton skupionych buraków" - wskazał prezes Krajowej Spółki Cukrowej Krzysztof Kowa.

W poprzednim sezonie KSC wyprodukowała 860 tys. ton cukru i przerobiła 5,8 mln ton buraków.

Krajowa Spółka Cukrowa jest największym producentem cukru w Polsce, jej udział w rynku stanowi ok. 40 proc. Jest też jednym z największych w Unii Europejskiej. W tegorocznej kampanii cukrowniczej 2020/2021, 19. w historii spółki, wzięło udział blisko 14,7 tys. jej plantatorów. Surowiec przerobiono w siedmiu oddziałach KSC: Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice.

Buraki cukrowe, które trafiły w ostatniej kampanii do zakładów przetwórczych KSC, pochodziły z plantacji o areale blisko 110 tys. ha. Średni plon wyniósł 56,9 t/ha, przy czym najwyższy uzyskano w Cukrowni Malbork w woj. pomorskim - 66,8 t/ha. Średnia zawartość cukru w burakach, czyli polaryzacja, wyniosła 15,05 proc. i była niższa niż w poprzednich latach.

Jako ostatnia kampanię zakończyła, po 116 dniach pracy, Cukrownia Kluczewo. Średni czas pracy zakładów w kampanii 2020/2021 wyniósł 107 dni.

Jak wyjaśnił prezes, od kilku lat Krajowa Spółka Cukrowa prowadzi kampanię sokową w trzech cukrowniach. W lutym i marcu w cukrowniach w Kruszwicy, Nakle i Werbkowicach odbędzie się przerób soku gęstego z buraków na cukier. Produkcja cukru z soku gęstego, wytworzonego wcześniej i przechowywanego w specjalnych zbiornikach, pozwala na skrócenie czasu przerobu buraków zwykle w znacznie trudniejszych warunkach kampanii jesienno-zimowej oraz na zwiększenie możliwości przerobowych zakładów, a tym samym na lepsze wykorzystanie majątku, i poprawę efektywności procesów produkcyjnych - wskazała KSC.

"Inwestycje w technologie realizowane ze środków własnych wypracowanych dzięki kampaniom cukrowniczym są niezwykle ważne dla budowania konkurencyjnej pozycji KSC na polskim rynku i są częścią naszego kodu korporacyjnego. Dlatego, tak jak w ubiegłych latach, zyski z produkcji chcemy przeznaczać na zwiększanie potencjału rozwojowego wszystkich poszczególnych naszych lokalnych oddziałów" - poinformował Kowa.

KSC szacuje, że większość cukru wyprodukowanego w kampanii cukrowniczej 2020/2021 trafi na krajowy rynek, a reszta - na eksport, w tym drogą morską na rynki pozaunijne. Będzie to możliwe dzięki wybudowaniu przez KSC Terminalu Cukrowego w Gdańsku, który systematycznie zwiększa swoje moce przeładunkowe.

Terminal Cukrowy w Porcie Morskim Gdańsk został oddany do użytku w październiku 2019 r. Własny terminal pozwolił na ograniczenie wynajmu powierzchni w magazynach zewnętrznych, co przyczyniło się do znacznego obniżenia kosztów związanych z logistyką.

Krajowa Spółka Cukrowa powstała w 2002 roku w wyniku konsolidacji trzech polskich spółek cukrowych Skarbu Państwa. KSC jest obecnie największym w Polsce oraz liczącym się producentem cukru buraczanego w Europie. Odbiorcami produktów spółki sprzedawanych pod marką "Polski Cukier" są zarówno firmy polskie, jak i koncerny międzynarodowe. W skład koncernu wchodzą: siedem cukrowni, Terminal Cukrowy w Gdańsku, Zakład "Polskie Przetwory" we Włocławku oraz kilka produkcyjnych spółek zależnych - m.in. Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "Młyny Stoisław", Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego "Trzemeszno", Fabryka Cukierków "Pszczółka".